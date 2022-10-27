«У нас есть обязательство и в 2023 году обеспечить 7-процентный экономический рост» - Пашинян

В сентябре 2022 года в Армении зафиксирован индекс экономической активности на уровне 14,6%, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что только в сфере сельского хозяйства наблюдается спад на уровне 0,7%.

В январе-сентябре 2022 года, по сравнению с январем-сентябрем 2021 года, показатель экономической активности вырос на 14,1%, сообщил премьер-министр, представив некоторые детали. Так, объем промышленной продукции увеличился на 10%, объем строительства – на 14,3%, торговый оборот - на 14,5%, объем услуг - на 27,1%, объем производства электроэнергии - на 16,9%, экспорт увеличился на 63,8%, импорт - на 61,6%.

«Можно сказать, что в 2019 году мы обеспечили более чем 7-процентный экономический рост, а если сбудутся оптимистичные прогнозы на этот год, то получится, что в 2019-м, 2020-м, 2021-м, 2022 годах в среднем мы сохранили темпы 7-процентного роста, что является для нас очень важной планкой, которую мы должны суметь сохранить», - сказал глава правительства, отметив, у них есть обязательство и в 2023 году обеспечить 7-процентный экономический рост.

В то время как власти с гордостью заявляют об экономическом росте более чем на 14% за девять месяцев года, считая это большим успехом, граждане утверждают, что их жизнь ухудшается.

По мнению экономистов, эти показатели во многом обусловлены внешними факторами, в частности, притоком большого числа российских граждан в Армению с весны этого года, правительство в прошлом году о таком и мечтать не могло.