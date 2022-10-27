Наблюдатели ЕС выехали на армяно-азербайджанскую границу для патрулирования

Об этом сообщила служба, действующая под руководством Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, отмечая, что миссия ЕС будет следить за ситуацией на армянской стороне границы с целью укрепления доверия и поддержки пограничных комиссий.

Решение о развертывании миссии гражданских наблюдателей было принято в начале этого месяца в Праге по итогам встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Совета Европы. 40 невооруженных европейских наблюдателей пробудут в Армении максимум два месяца.