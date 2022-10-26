Если сохранится мир, Армения завершит этот год с двузначным экономическим ростом - экономист

Если сохранится мир и не будет новой войны, Армения завершит этот год с двузначным экономическим ростом, в беседе с Радио Азатутюн выразил уверенность экономист Сурен Парсян, подчеркнув, что это не результат деятельности правительства.

Экономист заметил, что этот рост продолжится в первой половине следующего года, если россияне останутся в Армении и будут хранить здесь свои деньги.

По словам экономиста, начиная с марта-апреля 2022 года, когда россияне приехали в Армению, они привезли с собой достаточно серьезные деньги, по официальным данным, только через банки в Армению было переведено около 2,5 млрд долларов, трансферты из России увеличились примерно в три раза.

«Это означает, что в Армению поступает большое количество денег, иностранной валюты, что также влияет на наш курс драма к доллару и другие экономические показатели», - сказал Парсян.

По словам Парсяна, переехавшие из России в Армению также привезли с собой работу и сбережения. За этот год, по словам экономиста, россияне создали в Армении около 5 тысяч предприятий и открыли около 15 тысяч рабочих мест, в основном в IT-секторе, это в особенности увеличило спрос, а наряду с ростом спроса также растут сферы услуг и торговли.

Согласно опубликованным правительством данным, в январе-сентябре текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост показателя экономической активности составил около 14%.

Эти 14% в основном были обеспечены сферами торговли и услуг, сказал Парсян, подчеркнув, что эти две сферы вместе составляют около 10-11% экономического роста.

«Этот экономический показатель зафиксирован в пику деятельности правительства и экономического блока правительства, здесь они не предпринимали никаких действий, чтобы зафиксировать такой экономический рост, они даже в мечтах не могли себе представить в начале года, что смогут зарегистрировать экономический рост на уровне 14,1%», - заключил Сурен Парсян.