Армения и Азербайджан должны решить, полезно ли приглашение российского президента – Нед Прайс

Журналист поинтересовался у Неда Прайса, обеспокоен ли официальный Вашингтон тем, что предстоящая встреча может подорвать достижения брюссельской и пражской встреч, а не укрепить их, исходя из последних заявлений официального представителя МИД России.

«Наша единственная цель здесь — помочь этим странам работать вместе для построения всеобъемлющего и прочного мира и, в конечном итоге, для спасения жизней. Я не знаю, что из этого можно расценивать как самопиар», — сказал Прайс, имея в виду последние заявления Марии Захаровой.

«Мы привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Мы призвали обоих лидеров встретиться в формате, который лучше всего подходит для них. Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Вот почему в сентябре госсекретарь Блинкен в Нью-Йорке принимал своих коллег – министров иностранных дел Армении и Азербайджана, когда они находились в одной комнате впервые после последней эскалации. В конечном счете, Армения и Азербайджан должны сами решить, поможет ли им приглашение президента Путина в стремлении к прочному миру», — заявил представитель Госдепартамента США.

Приводя пример Украины и Грузии, Прайс подчеркнул, что Кремль мало уважает суверенитет соседних стран. «Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее продолжающееся жестокое вторжение в Украину демонстрируют, что Москва мало уважает суверенитет своих соседей и вряд ли будет надежным долгосрочным партнером. Однако, в конечном итоге, это решение должны принять Армения и Азербайджан», - отметил представитель Госдепартамента США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров Армении и Азербайджана на встречу, где «планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов».

Захарова обвинила Запад в том, что в стремлении нанести ущерб многовековым армяно-российским связям он предпринимает «шаги по дискредитации политики России в регионе».

«Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья», - заявила официальный представитель МИД России.

О планах по проведению трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана в последних числах октября ранее на этой неделе писала российская газета «Ведомости». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подтвердил, что такой саммит готовится.

В правительстве Армении не опровергли, но и пока не подтвердили данную информацию.