Вопрос «коридора» между Арменией и Азербайджаном стал поводом для дебатов в Европарламенте

Вопрос «коридора» между Арменией и Азербайджаном стал сегодня темой жарких дебатов в Европарламенте. Страсти разгорелись, когда члены комитета по международным отношениям поинтересовались у представителя Службы внешних связей ЕС Жана-Маркоса Скупы, как Брюссель относится к этому требованию Азербайджана. Высокопоставленный дипломат уклонился от прямого ответа.

«По части коридора не нам высказывать мнение, мы прилагаем усилия для стимулирования диалога между сторонами с целью подписания мирного договора. А эти вопросы должны обсуждать стороны», - отметил Скупа.

Этот ответ высокопоставленного дипломата МИД не удовлетворил присутствующих. Депутаты, однако, еще более бурно отреагировали на слова представителя правительства ЕС Беллы Нестеровой. На вопрос, как Брюссель относится к требованиям Азербайджана о предоставлении коридора, представитель Еврокомиссии просто ответила, что не знает, о каком коридоре идет речь.

«Я опешил от того, что услышал, что Служба внешних связей говорит, что не знает, о каком коридоре идет речь. Это один из самых больших геополитических вопросов, это может стать причиной следующей большой войны», - заявил избранный от Словении Клемен Грошейл.

Депутаты с утра обсуждали проекты новых докладов по Армении и Азербайджану.

В документе по части Азербайджана отмечается, что Баку является стратегическим партнером Евросоюза, который пообещал увеличить поставки топлива с точки зрения поиска новых рынков сбыта.

«Азербайджан остается стратегическим экономическим партнером Евросоюза, мы близки к подписанию всеобъемлющего соглашения, которое еще больше улучшит наше экономическое сотрудничество. Меморандум, который был подписан между президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен и Азербайджаном в июле этого года, дает нам возможность диверсифицировать наши энергоресурсы и снизить цены на топливо», - отмечается в докладе.

Подробно затронув программы по углублению экономических отношений с Баку, автор документа Желяна Зовко в нескольких словах рассказала о нарушениях прав человека и свободы слова в этой стране, вновь вызвав возмущение и недоумение присутствующих.

«Мы не можем ради газа терпеть зверства, совершаемые в этой стране», - заявила депутат Исабела Сантос, призвав поставить эти вопросы более четко.

«Мы не должны следовать примеру главы Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая подписала меморандум с диктатором Алиевым, пожала ему руку, не встретившись с гражданским обществом Азербайджана. Сегодня мы поддерживаем Украину, потому что на алтаре лежат наши ценности, и они должны быть первичными также в случае с Арменией», - заявили депутаты, призвав чиновников Евросоюза вместо слов действовать.

Чешский депутат Маркета Грегорова подчеркнула, что перед тем, как углублять отношения, Брюссель должен поставить перед Азербайджаном четкие предварительные условия. «Мы не должны лгать сами себе: президент Алиев мало чем отличается от президента Путина, и углубление наших отношений должно происходить только после реальных, фактических изменений, которых мы до сих пор не видели», - сказала она.

Несмотря на призывы депутатов и критику в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, представитель этой структуры Белла Нестерова ни словом не обмолвилась о нарушениях прав человека в Азербайджане. Вместо этого она подчеркнула, что Евросоюз работает в направлении поддержки сторон в гуманитарных вопросах и является крупнейшим донором Азербайджана в вопросе разминирования.

«Я не могу поверить, что представитель Еврокомиссии пришел сюда и не говорит ни слова о правах человека... В этой стране есть люди, которые были депортированы, лишены гражданства, простите, мадам, мы понимаем энергетические потребности, но речь идет о международных обязательствах и о грубом нарушении соглашений», - возмутился испанский депутат Начо Санчес Амор.

В докладах и по Армении, и по Азербайджану Европарламент критикует пассивную позицию Евросоюза во время и после 44-дневной войны, подчеркивая, что это позволило России и Турции еще больше усилить влияние на Южном Кавказе. В то же время депутаты приветствуют усилия главы Европейского совета Шарля Мишеля по содействию диалогу между сторонами, призывая лидеров Армении и Азербайджана в полной мере участвовать в обсуждениях вокруг мирного договора.

«Усилия президента Мишеля, президента Макрона, встречи глав Армении и Азербайджана посылают серьезные сигналы о том, что мы также пытаемся вернуть эти страны из-под влияния России», - заявила докладчик по вопросу Азербайджана Желяна Зовко.

Окончательные тексты докладов должны быть обсуждены и приняты в январе на пленарном заседании Европарламента. Однако они не имеют обязательной силы.

Как напомнил сегодня содокладчик по вопросу Армении, более года назад в этом же зале был принят специальный доклад об освобождении армянских военнопленных, однако они до сих пор остаются в тюрьмах Азербайджана.