Оппозиционер утверждает, что Пашинян «лжет, продолжая сбрасывать с себя вину за поражение в войне»

В последней части получасовой речи премьер-министр, говоря о глубоких последствиях коррупции в Армении, также отметил, что во время войны 2020 года выяснилось, что из важнейших ракет исчезли детали из золота, в результате чего они пришли в негодность.

«Во время войны мы имели дело с такими случаями. Оказалось, что из ракет со страшными названиями могли быть вынуты платы, содержащие золото, и это показывает то, что во многих случаях сегодня, когда мы идем решать проблему судьбоносной важности и берем для этого какой-либо инструмент, выясняется, что футляр от инструмента есть, а содержимого нет, и неизвестно, кто его извлек оттуда. И мы встаем перед фактом, что решить задачу с помощью этого инструмента невозможно», - заявил руководитель Армении.

Депутат от оппозиции отмечает, что Пашинян не впервые говорит об этом. Еще 28 мая 2021 года в предвыборном штабе правящей партии «Гражданский договор» во время встречи с гражданами он заявлял: «В Армении есть офицер, который снимает платы с С-300, чтобы продать содержащееся на ней золото за 30-40 тысяч драмов (около 75-100 долларов)».

После этого заявления Гегам Манукян направил запрос в прокуратуру и выяснил, что по уголовному делу, возбужденному в августе 2019 года, еще до начала 44-дневной войны, ведется предварительное следствие. Однако по прошествии более двух лет правоохранительные органы не разглашают никаких подробностей этого уголовного дела, а премьер, по словам оппозиционного депутата, «продолжает приводить этот еще недоказанный эпизод в качестве примера и дискредитировать армию».

«Во-первых, Никол Пашинян лжет, что во время войны с С-300 пропала плата, если она вообще пропадала. Речь идет о 2019 году. Генеральная прокуратура также была обязана сообщить, что есть подозреваемый, обвиняемый и так далее, чего она не сделала», — заявил депутат от оппозиции.

Приводя еще несколько примеров, Манукян утверждает, что Пашинян пытается манипулировать причинами поражения в 44-дневной войне.

«В декабре 2020 года Никол Пашинян заявил в эфире Общественного телевидения, что добровольцы ему говорили, что «дверь склада была закрыта, что было оружие, но им его не давали, и им пришлось ломать дверь». Он говорил, что они называли конкретное имя, и что может как раз из-за него война и была проиграна. До недавнего времени, последний раз пару месяцев назад, в ответ на запросы Следственного комитета я получал ответ от правоохранителей, что подозреваемых и обвиняемых нет. То есть, голословно напрямую дискредитируя Вооруженные силы, вооружение нашей армии, офицеров нашей армии, Никол Пашинян продолжает нацеливаться на армию, продолжает сбрасывать с себя вину за поражение в войне», - заявил Гегам Манукян.

Накануне в Антикоррупционном комитете премьер-министр Армении заявил, что политическая воля к борьбе с коррупцией нисколько не уменьшилась, а только возросла.

Никаких дополнительных комментариев со стороны офиса Пашиняна по поводу заявления об исчезновении деталей из золота с ракет не поступало. Правоохранители пока не обнародовали никакой информации, связанной с возможным делом в этой связи.