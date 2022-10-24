Миссия ОБСЕ подтверждает, что Минская группа больше не действует - политический комментатор

В Армении находится миссия ОБСЕ по оценке потребностей, она уже посетила Гегаркуникскую и Сюникскую области, планируется еще один визит в Гегаркуник, сообщил губернатор области Карен Саргсян.

«Прежде всего, мы представили ущерб, нанесенный приграничным населенным пунктам, которые подверглись артиллерийскому обстрелу, мы сказали, что предоставим им всю известную нам информацию», - сказал Саргсян.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян в минувшую субботу принял миссию ОБСЕ. Ее возглавляет полковник Роберт Аркадиуш Ткачик - представитель Польши, председательствующей в ОБСЕ в этом году.

На основании обращения Еревана решение об отправке миссии в Армению было принято страной-председателем ОБСЕ и секретариатом. Это означает, что для этого решения не требовалось согласия всех стран-участниц организации. Решения, принятые ОБСЕ в прошлом и одобренные всеми странами, уже позволили направить миссию в Армению.

Политолог Ричард Киракосян отмечает, что если бы этой возможности не было, то ОБСЕ просто не смогла бы направить миссию в Армению.

«В ОБСЕ захотели направить миссию по оценке потребностей, осознавая, что если будет необходимо голосование на пленарном заседании, решение не пройдет. ОБСЕ – организация, которая принимает решения на основе консенсуса, Азербайджан мог этому помешать. Помимо Армении, это было важно и для ОБСЕ, которая таким образом пытается восстановить свою роль в регионе. ОБСЕ не хотела оставаться в стороне от вопроса, связанного с международной безопасностью», - подчеркнул Киракосян.

С одной стороны, ОБСЕ хочет подчеркнуть свою важность, с другой стороны, подтверждается, что Минской группы, по сути, уже не существует, отметил Киракосян и напомнил, что Минская группа, действовавшая в рамках трех сопредседателей, имела постоянное право и обязанность мониторить линии соприкосновения конфликтующих сторон. Речь идет о группе наблюдателей ОБСЕ, которая периодически приезжала в Армению под руководством личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

«Эта группа могла быть направлена вместо миссии ОБСЕ по оценке потребностей, но этого не было сделано. Таким образом, это решение показывает, что среди высшего руководства организации было принято решение больше не полагаться на Минскую группу. Это неплохо для Армении, потому что эта миссия является более высоким дипломатическим участием», - сказал политолог.

Организация, в свою очередь, сообщает, что они прибыли в Армению для оценки ситуации в некоторых приграничных районах в рамках всеобъемлющего мандата безопасности ОБСЕ. По окончании работы они составят отчет о ситуации в двух областях Армении. Вооруженные силы Азербайджана не вернулись на исходные позиции ни после последнего вторжения в сентябре, не после вторжения в мае прошлого года.

«Этот отчет на самом деле важнее, чем кажется на первый взгляд. Отчет ОБСЕ подтвердит, что азербайджанская сторона применила агрессию и продолжает незаконное вторжение на территорию Армении. Это усилит позиции правительства Армении, в том числе с точки зрения международного права и дипломатии», - отметил Ричард Киракосян.

Официальный Баку, однако, не сидит сложа руки и угрожает отказаться обсуждать проект бюджета структуры на следующий год, утверждая, что решение об отправке миссии в Армению не обсуждалось ни одной структурой ОБСЕ, поэтому реального мандата у нее нет.

«Грозят будущими шагами, что уже неважно. Но, по всей вероятности, никаких других решений ОБСЕ после доклада не будет, потому что против этого могут выступить Турция, Россия и Азербайджан», - подчеркнул политолог.

Мог ли Ереван попросить ОБСЕ направить миссию по оценке потребностей и после азербайджанского вторжения в район озера Сев Лич 12 мая прошлого года? Киракосян считает, что мог, отмечая, что это было упущением армянского правительства.