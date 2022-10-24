Азербайджан хочет установить контроль над Сюником - Армен Хачатрян

Азербайджан военными действиями хочет установить контроль над Сюникской областью Армении, заявил заместитель председателя комиссии по обороны Национального собрания Армении Армен Хачатрян в ходе совещания комиссий по обороне парламентов стран-членов ОДКБ, предупредив также об увеличении азербайджанских вооруженных сил в Нахичевани за счет турецких формирований.

«Азербайджан открыто заявляет о своих притязаниях в отношении суверенной территории Армении и готов продолжать активные боевые действия в южной части страны с целью установления контроля над Сюникской областью, что позволит установить связь с Нахичеванской автономной областью, а через нее с Турцией, и тем самым установить полный контроль над изолированной территорией Нагорного Карабаха. Мы не исключаем увеличения боевого потенциала азербайджанских вооруженных сил за счет турецких формирований, которые уже имеют на территории страны, в Нахичеванской автономной области, собственное воинское соединение общей численностью более тысячи человек», - сказал Хачатрян.

Заместитель председателя комиссии по обороне подверг резкой критике молчание и бездействие ОДКБ, а также поднял ряд вопросов: почему блок не предпринимает никаких военных шагов и даже не оказывает гуманитарную помощь Армении в том случае, когда Азербайджан вторгся на суверенную территорию государства-члена ОДКБ и за прошедший год, с мая 2021-го по сентябрь 2022 года, взял под контроль около 127 квадратных километров приграничной территории Армении.

«Почему принято решение об исключении оказания военной помощи Армении? Почему нет реакции на агрессию и оккупацию территории союзного государства хотя бы на уровне заявлений? Почему суверенную территорию Армении называют «спорной территорией»? Почему нет решения со стороны ОДКБ хотя бы об оказании гуманитарной помощи?» - заявил Хачатрян, подчеркнув, что в армянском обществе накопилось много таких «почему», и именно молчаливое бездействие и пассивность ОДКБ, а также официальные заявления некоторых союзников, которые фактически поддерживают Азербайджан, стали причиной для того, чтобы сегодня значительная часть армянского общества требовала выхода из организации, проводя акции протеста и митинги в центре Еревана.

Заместитель председателя парламентской комиссии по обороне утверждает, что согласно статье 4 Договора ОДКБ, «если какое-либо из государств-членов подвергнется агрессии, блок будет считать это агрессией против всех государств-членов». А в таком случае государства-члены должны оказать помощь, в том числе военную. По словам Хачатряна, для реализации этого пункта необходимо, чтобы ОДКБ выступила с осуждающим политическим заявлением, назвав Азербайджан агрессором.

Ереван считает важной политическую оценку ОДКБ агрессии Азербайджана

Официальный Ереван считает крайне важным, чтобы государства-члены ОДКБ четко заявили, признают ли они, что Азербайджан осуществил агрессию против Армении путем вторжения на суверенную территорию Армении, заявили Радио Азатутюн сегодня в МИД в ответ на вопрос, собирается ли Армения созвать внеочередное заседание Совета ОДКБ и если да, то есть ли конкретные сроки.

«В этом контексте крайне важна политическая оценка ситуации, с которой выступят союзные государства Армении. В первую очередь необходимо четко понимать, в какой степени организация признает ситуацию, которая существует, то есть агрессию против Армении и вторжение на суверенную территорию Армении», - говорится в ответе МИД.

После того, как стало ясно, что в Армении вдоль границы с Азербайджаном будут размещены наблюдатели ЕС, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у них уже месяц есть предложения по части направления наблюдательной миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу, и единственное, что требуется, это решение Совета ОДКБ, для принятия которого председательствующая в организации Армения должна созвать заседание.

Лавров подчеркнул, что когда у Армении будет время, они готовы утвердить миссию.

Радио Азатутюн поинтересовалась в МИД Армении, известно ли было Армении об указанных Лавровым предложениях, и если да, то почему им не был дан ход.

«Сотрудники миссии ОДКБ по предварительному наблюдению или сбору фактов на основе своих наблюдений подготовили отчет. Отчет представлен всем государствам-членам. Секретариат также на основе отчета распространил проект решения. В то же время сообщаем, что путем устных обсуждений делается попытка понять, когда может состояться заседание Совета ОДКБ, на котором руководители стран также могут обсудить отправку данной наблюдательной миссии. На данный момент четкого решения нет, идут обсуждения. Должно состояться заседание Совета», - говорится в ответе МИД, а также добавляется, что в этом контексте важна политическая оценка ОДКБ агрессии Азербайджана и вторжения на суверенную территорию Армении.