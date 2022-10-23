После самоубийства двух молодых парней в соцсетях усилились хейтерские высказывания в адрес ЛГБТ-сообщества

Об обстоятельствах гибели молодых парней известно немногое. Следственный комитет лишь сообщил, что возбуждено дело по факту суицидальных наклонностей.

Перед тем, как пойти на самоубийство, ребята опубликовали совместные фотографии. 16-летний Арсен написал: «Решения обо всех наших совместных действиях мы принимали вместе».

Фотографии молниеносно разлетелись по соцсетям, и в то время, как общественные организации, занимающиеся защитой ЛГБТ-сообщества, заявляют, что гомофобия унесла еще две жизни в Армении, не все считают смерть двух молодых людей трагедией. Есть те, которые даже пишут, что общество таким образом «очищается», и радуются гибели представителей ЛГБТ-сообщества.

«Это одно из самых явных проявлений гомофобии»

Друзья 16-летнего юноши, группа представителей ЛГБТ-сообщества 22 октября собрались в одном из ереванских парков и устроили в его память зажжение свечей. Они рассказывали, что Арсен был добрым, улыбчивым юношей, зрелым и уравновешенным, и что им и в голову не приходило, что он пойдет на такой шаг.

«Я был потрясен и не мог прийти в себя, и по сей день все это для меня невероятно», — сказал один из друзей.

Собравшиеся были возмущены дискриминационным отношением к этим двум парням и представителям ЛГБТ-сообщества в целом.

«Это одно из самых явных проявлений гомофобии, которое, к сожалению, очень плохо закончилось», — сказал один из собравшихся.

Знакомые Арсена утверждали, что перед тем, как покончить с собой, молодой человек сбежал из дома, так как у него в семье были проблемы. По их словам, они мало что знают о Тигране, который недавно приехал в Армению из России.

ЛГБТ-активист Саргис, который не захотел появляться перед камерой, а также попросил изменить голос, подчеркнул, что подобных трагедий можно было бы избежать, если бы общество и семьи принимали людей такими, какие они есть.

«Очень грустно, что все так закончилось, но хотелось бы, чтобы это хотя бы стало уроком для остальных родителей, чтобы они просто могли сесть и поговорить со своими детьми, понять точку зрения своих детей. Несмотря на то, что Арсену было всего лет 15-16, он был достаточно зрелым для своего возраста», - отметил Саргис.

«С одной стороны, они говорят о Боге, с другой — оскорбляют», — отметил ЛГБТ-активист, вспоминая комментарии, которые он читал об этой ужасающей истории.

«Когда пишут, что «общество очищается», это просто у меня в уме не укладывается. Как может человек, существо разумное, спокойно говорить о смерти, говорить о том, что если двое молодых людей покончили жизнь самоубийством, то это нормально, что это является очищением общества?» - добавил он.

«Я работаю в правозащитной организации более трех лет и видела намного больше подобных случаев, чем вы можете себе представить, начиная от насилия, изнасилования и до самоубийства», — отметила ЛГБТ-активистка Аня Айрапетян, заверив, что основной причиной плохого обращения с людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией и нетерпимости является недостаток информации.

«Люди, не понимая, что значит быть представителем ЛГБТ-сообщества, быть частью сексуального меньшинства, особенно в нашей маленькой стране, считают это некой национально-деструктивной деятельностью, между тем, быть геем — явление естественное», — отметила Айрапетян.

«Общество дискриминирует тех, кто отличается»

По словам правозащитницы Зары Ованнисян, произошедшее и реакции на это показывают, что общество не терпит и дискриминирует тех, кто отличается от других, и даже не пытается выслушать и понять этих людей.

«Даже если этот человек делится с нами, пытается быть понятым, быть услышанным, мы закрываем глаза и не пытаемся понять тех, кто отличается», — отметила Ованнисян.

Правозащитница подчеркнула, что власти, несмотря на призывы правозащитников и имеющие место вопиющие случаи, не хотят создавать механизмы для защиты ЛГБТ-сообщества.

Она напоминает, что представители гражданского общества предложили принять комплексное антидискриминационное законодательство, чтобы люди в таких ситуациях имели возможность заявить и получить поддержку государства.

«У нас в стране ужасные дискриминационные антигендерные движения, и все это является основанием как для того, чтобы эти движения стали достаточно агрессивными в стране, так и для того, чтобы эта власть была достаточно бесхребетной и беспринципной с точки зрения защиты прав человека, потому что они с самого начала давали обещания, что ситуация с правами человека в стране должна улучшиться, но мы не видим ощутимых отличий и результатов», - заявила Ованнисян.

Спустя несколько дней после трагедии, пока люди активно обсуждают случившееся и ищут виновных, у друзей и знакомых одного из покончивших жизнь самоубийством юноши есть одно пожелание: чтобы таких трагедий больше не повторялось.