«Международные игроки не представляют благоприятных предложений для Арцаха». Президент Карабаха надеется на Россию

Вчера в интервью Общественному телеканалу Нагорного Карабаха Арутюнян рассказал, по его словам, о горькой правде: в вопросе урегулирования карабахской проблемы предложения международных игроков не в пользу Карабаха.

«Арцахский [карабахский] вопрос отодвигается на второй план, и мы должны открыто сказать нашему обществу, что они [международные игроки] представляют не столь благоприятные предложения. Но это не мешает нам реализовать важную норму Устава ООН о самоопределении наций, и наша борьба будет в рамках этой нормы», - сказал карабахский президент.

По словам Арутюняна, в повестке дня Евросоюза, США и Франции находится мирный договор между Арменией и Азербайджаном, а вопрос Нагорного Карабах – на втором плане. Что именно они предлагают, предлагают ли, чтобы Карабах был частью Азербайджана, Арутюнян уточнять не стал. «Право арцахских армян на самоопределение не может недооцениваться, либо этот договор не может мешать нашей борьбе», - сказал он.



Как воюет Араик Арутюнян, мы видели - и до войны, и после нее, заметил председатель партии «Завтрашний Арцах» Тигран Петросян. По его словам, Арутюнян пообещал бороться и за Агавно, а через два месяца село перешло под контроль Азербайджана. «Ни до войны, ни во время войны, ни в послевоенное время его поведение не внушает никакого доверия. И я уверяю вас, что большая часть общественности ему не верит», - сказал Петросян.

Тигран Петорсян, который уже 55 дней проводит сидячую забастовку на площади Возрождения в Степанакерте и требует изменений в правительстве, разочарован интервью Араика Арутюняна. По его словам, Арутюнян не предложил никакого решения, общественность уже несколько месяцев слышит, что ничего хорошего Карабах не ждет. «Царит тотальная неопределенность, и это интервью Араика Арутюняна вызвало больше вопросов, чем ответов», - сказал Петорсян.



Армения, активно продвигающая мирную повестку, в последние месяцы не упоминает вопрос права на самоопределение и статуса народа Нагорного Карабаха, вместо этого говорит о международных механизмах диалога между Степанакертом и Баку. Азербайджан резко отвергает подобные механизмы.

Несмотря на все это, Араик Арутюнян обещает не отклоняться от повестки права на самоопределение. Он не представляет будущего Нагорного Карабаха без России. «Вообще я не могу представить будущее Арцаха [Нагорного Карабаха]без присутствия Российской Федерации в качестве миротворческих сил или иной миссии», - сказал Арутюнян.

Как бы ни была горька правда, необходимо говорить о ней ясно, обсуждать возможные пути выхода и готовить людей к разным развитиям событий, чего Арутюнян не сделал, считает депутат парламента Армении Тигран Абраамян (оппозиционная фракция «Честь имею»), который часто бывает в Нагорном Карабахе.

«И в этом случае естественно, что дело остается за Арцахом и всеми теми организациями и деятелями в Диаспоре и Армении, которые понимают и осознают, что произойдет, если мы потеряем Арцах», - сказал Абраамян.

Для получения гарантий безопасности нужно полагаться на Россию, разместившую миротворческие силы в Карабахе, но Карабах и Армения тоже должны что-то предпринять, считает депутат от оппозиции. По его мнению, это станет возможным в обоих местах со сменой власти. В конце концов, повестка международных игроков изменилась, Арцах был отодвинут на второй план в результате политики Пашиняна и Арутюняна, отметил оппозиционер.

«Как получилось, что более десяти лет, до 2018 года, вопрос Арцаха для одних и тех же международных игроков обсуждался в условиях реализации права на самоопределение, и что случилось, что после 2018 года, после известных политических событий, произошедших в Армении, те же самые международные игроки стали смотреть на проблему Арцаха с другой точки зрения. Здесь возникает проблема реальной ответственности», - сказал Тигран Абраамян.

Делегация во главе с Араиком Арутюняном несколько дней находилась в Армении, где встретилась с премьер-министром, спикером парламента и секретарем Совета безопасности. После этих встреч и обсуждений глава Карабаха и рассказал о горькой правде.