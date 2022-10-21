Наблюдательный потенциал ЕС будет подчиняться штаб-квартире в Брюсселе, а не сторонам – Клаар

Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар в беседе с азербайджанским информагентством «Туран».

Клаар подчеркнул, что «наблюдательный потенциал ЕС будет подчиняться непосредственно штаб-квартире в Брюсселе, а не сторонам».

На вопрос, могут ли результаты быть полезными, если мониторинг будет вестись только с армянской стороны, представитель ЕС напомнил, что «президент Алиев ясно дал понять, что Баку согласен сотрудничать с этой миссией в той мере, в какой это его касается».

«Мы ожидаем, что азербайджанская сторона будет взаимодействовать с миссией посредством регулярных контактов между соответствующими субъектами на местах без физического присутствия членов миссии на азербайджанской стороне. Мы надеемся, что эта миссия также послужит цели укрепления доверия между сторонами», — добавил Клаар.

«Сейчас важно раз и навсегда перевернуть страницу вражды, избежать повторения прошлых ошибок и обеспечить позитивную риторику между сторонами ради мирного будущего», — заявил дипломат, заверив, что ЕС продолжит серьезное взаимодействие с обеими сторонами в этом направлении.