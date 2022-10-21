Наблюдатели Евросоюза начнут мониторить армяно-азербайджанскую границу со следующей недели

40 гражданских наблюдателей Евросоюза приступят к миссии наблюдения на армяно-азербайджанской границе в начале следующей недели. На данный момент Радио Азатутюн удалось выяснить, что наблюдатели ЕС будут размещены в Гегаркуникской и Сюникской областях, а губернатор Вайоцдзорской области Арарат Григорян сообщил, что обсуждения еще продолжаются и он не может ничего сказать определенно.

В Гегаркунике наблюдатели будут размещены в следующий вторник. Губернатор Карен Саргсян сказал, что они будут проводить наблюдения на участках, пострадавших от азербайджанского нападения 13 сентября.

«За это время мы выбрали те рискованные участки, где видели проблемы, представили им, у нас с ними есть определенная договоренность, что они будут осуществлять свою миссию на этих участках», - отметил Саргсян.

Евросоюз сообщает, что наблюдатели, прибывающие в Армению на два месяца, будут выполнять две основные функции: способствовать укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном, наблюдая за приверженностью двух сторон соблюдению режима прекращения огня, а также регулярно представлять отчеты о развертывании вооруженных сил и процессах, связанных с прекращением огня.

По мнению Евросоюза, мониторинг армяно-азербайджанской границы позволит более эффективно поддерживать работу пограничных комиссий двух сторон. Для обеспечения быстрого развертывания наблюдателей ЕС миссия прибывает в Армению непосредственно из Грузии, где после российско-грузинской войны 2008 года работают более 200 наблюдателей.

Директор отдела европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили, который следит за работой наблюдателей ЕС, находящихся в Грузии, считает, что прибывающие в Армению наблюдатели действительно могут способствовать поддержанию режима прекращения огня. На примере Грузии эксперт отмечает, что до размещения наблюдателей ЕС ситуация между вооруженными силами Южной Осетии и Грузии была достаточно напряженной. И сейчас, когда армянская и азербайджанская стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах, присутствие наблюдателей очень важно с точки зрения соблюдения режима прекращения огня.

«В таком случае обе стороны понимают, что независимые наблюдатели Евросоюза сообщат о том, что произошло на самом деле, тогда будет сложно обвинять друг друга», - сказал эксперт.

По словам Гоголашвили, большинство из 200 наблюдателей Евросоюза, размещенных в Грузии с 2008 года, являются специалистами с военным опытом в прошлом. Их руководящий состав находится в Тбилиси, региональные отделения действуют в Зугдиди и Мцхете, проводя наблюдение на участках на границе с Южной Осетией и с Абхазией.

Наблюдатели с автотранспортом и спецоборудованием проводят ежедневные наблюдения. Их задача - фиксировать инциденты на границе, в том числе нарушения режима прекращения огня, а также нарушения прав человека. На вопрос, какие проблемы возникают в связи с правами человека, Каха Гоголашвили ответил, что, например, российские пограничники арестовывают граждан Грузии.

«Нередки случаи, когда российские военные похищают граждан Грузии в приграничных районах, сажают их в тюрьму в Цхинвали, требуют денег за их освобождение или вообще не выпускают. Об этом наблюдатели сообщают в Евросоюз, а Евросоюз помогает правительству Грузии в вопросе освобождения этих людей», - подчеркнул Гоголашвили.

Если в Грузии на протяжении многих лет наблюдения проводят более 200 наблюдателей, то на армяно-азербайджанской границе миссию будут выполнять лишь 40 наблюдателей. Грузинский политолог говорит, что это, конечно, усложняет дело, и 40 наблюдателей не смогут обеспечить наблюдение за всей границей, но они смогут наблюдать за местами, содержащими большие риски. Кроме того, наблюдатели постоянно перемещаются, и стороны понимают, что в любой момент они могут появиться где угодно. Это может обуздать агрессивные действия.