Товарооборот Армении со странами ЕАЭС в 8 месяцев этого года достиг 2,8 млрд долларов - Пашинян

По данным Никола Пашиняна, товарооборот Армении со странами ЕАЭС за январь-август текущего года достиг 2,8 млрд долларов США и увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 74%.

«В процессе становления ЕАЭС мы добились серьезных успехов. Создан ёмкий общий рынок, заметно повысились показатели взаимной торговли», - сказал премьер, добавив, что экспорт из Армении увеличился в 2 раза, а импорт на 58%.

Премьер-министр завершил свое выступление тем, что подтвердил готовность армянской стороны к активному взаимодействию со всеми государствами-членами ЕАЭС в интересах продвижения евразийской интеграции.

В свою очередь премьер-министр РФ подчеркнул, что «динамика роста товарооборота государств ЕАЭС отражает положительное влияние интеграционных процессов».

«За последний год объем взаимной торговли между государствами союза достиг максимума за все время существования нашего объединения. Он превысил 73 млрд долларов. Это почти на 33% больше, чем в 2020 году», - отметил председатель правительства Российской Федерации.

Мишустин также коснулся сферы продуктов питания и сельхозпродукции, где рост составил около 21%.

«Физический объем взаимных поставок увеличился на 11 %. Российский рубль продолжает оставаться основной валютой расчетов, с его использованием было осуществлено 72% платежей», - добавил Михаил Мишустин.