Bellingcat раскрыла ряд подробностей расстрела армянских пленных

Ужасающее видео, распространившееся в Сети в начале этого месяца, на котором видно, как группа военных с возвышенности расстреливает выстроенных в ряд девять безоружных пленных, было снято недалеко от озера Сев Лич, по всей вероятности, 13 сентября, утверждается в последнем расследовании авторитетного Bellingcat.

Эксперт расследующей группы Карлос Гонсалес, сопоставив карты Google, полученные со спутников снимки и ряд других данных, имеющихся в открытых источниках, отметил, что из услышанных на видео азербайджанских слов, а также из знаков различия солдатской формы можно предположить, что военные из вооруженных сил Азербайджана.

Официальный Баку отказался от комментариев. В Министерстве иностранных дел Bellingcat сказали, что до завершения расследования ничего сказать не могут, в то же время заявив, что если правоохранительные органы выяснят, что их солдаты виновны, последние будут привлечены к ответственности.

Еще до завершения расследования Баку независимый эксперт зафиксировал, что на 17-секундном видео как минимум трое вооруженных мужчин открывают огонь по безоружным людям. До этого слышно, как кто-то говорит по-азербайджански «не стреляй», после стрельбы, снова по-азербайджански, говорит «прекрати огонь». Однако из-за плохого качества видео эксперт не смог выяснить, кто из присутствовавших пытается предотвратить убийства.

Еще в начале этого месяца два журналиста Libération опознали место съемки, утверждая, что видео было снято на юге озера Сев Лич, на горном хребте, расположенном на территории Армении. Bellingcat в результате независимого расследования подтвердил этот вывод французских журналистов. Сравнив спутниковые снимки, эксперт вместе с тем отмечает, что армянская сторона укрепила свои позиции на этой территории совсем недавно, за месяц до нападения Азербайджана, 15-16 августа.

Bellingcat также изучила форму и оружие стрелявших. Автомат, из которого открывают огонь по пленным, - это скорее всего, АК-74, модели которого, как сообщается, производятся в ряде странах, в том числе в Азербайджане.

Сравнение формы с другими данными, имеющимися в открытых источниках, показало, что форма имеет турецкое происхождение и в последние годы используется азербайджанскими военными. Эксперт отмечает, что регулярная армия и внутренние войска Азербайджана носят турецкую форму как минимум с 2013 года, об этом же заявил и эксперт по военной форме Рик Кол.

МИД Азербайджана не подтвердил, но и не опроверг причастность собственной армии к инциденту. Пока идет активное расследование, Азербайджан не будет комментировать конкретные эпизоды, сказали Bellingcat азербайджанские официальные лица. В то же время Баку утверждает, что Азербайджан возбудил против своих военнослужащих 11 уголовных дел за нарушение законов войны, в отличие от Армении, которая, по утверждению Баку, «не предприняла эффективных шагов по предотвращению военных преступлений и привлечению виновных к ответственности».

Bellingcat, в свою очередь, отмечает, что продолжает расследование видеозаписей, сделанных на армяно-азербайджанской границе, которые выявляют другие возможные военные преступления, совершенные во время недавних столкновений.

Между тем, на прошлой неделе авторитетная организация Human Rights Watch заявила, что расстрел армянских военнопленных является военным преступлением, виновные в котором должны быть привлечены к ответственности.

Эта международная организация также изучила распространенное в Интернете видео и также заявила, что форма военнослужащих совпадает с камуфляжем азербайджанской армии. Более того, на снимках, сделанных со спутниковых фото, видно, что в полдень 13 сентября в районе Мец Ишханасар и Покр Ишханасар поднимается дым, в то время как за 24 часа до этого, 12 сентября, признаков возгорания на этой местности не было.

Международное гуманитарное право или законы войны требуют, чтобы воюющие стороны во всех случаях обращались с военнопленными гуманно. Эти солдаты сдались в плен и сложили оружие, заявил глава европейского отдела Human Rights Watch Хью Уильямсон, подчеркнув, что взявшие их в плен были обязаны обращаться с ними гуманно, вместо этого, похоже, азербайджанские солдаты идут на их хладнокровный расстрел, и теперь они должны быть привлечены к ответственности.