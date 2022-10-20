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Армения

Миссия ЕС зафиксировала, что азербайджанские ВС находятся на суверенной территории Армении – вице-губернатор Сюника

Миссия ЕС по технической оценке сегодня посетила Сюникскую область и зафиксировала, что вооруженные силы Азербайджана находятся на суверенной территории Армении. Об этом Радио Азатутюн сообщил заместитель губернатора Сюникской области Айк Арутюнян.

Он проинформировал, что европейские специалисты вместе с командиром дислоцированного в Сюнике Особого воинского соединения посетили населенные пункты Срашен, Шикаох и Неркин Ханд Капанского района, им представили ситуацию, создавшуюся после азербайджанского нападения 13 сентября, ущерб, нанесенный гражданским инфраструктурам, и опасности, возникшие после азербайджанской агрессии.

«Мы ознакомили их с ситуацией вокруг населенных пунктов Срашен, Шикахох и Неркин Ханд, командир воинского соединения также предоставил им определенную позиционную информацию, затем мы посетили территорию Ишханасара, не населенный пункт, а те самые позиции, в направлении которых шли боевые действия 13 сентября. Мы представили фактическую ситуацию, а они со своей стороны отметили, что в Сюникской области будет развернута группа гражданского наблюдения», - сказал Арутюнян.

На вопрос Радио Азатутюн, где они будут дислоцированы, вице-губернатор ответил: «Предполагается, что в Капане, это еще будет окончательно обсуждаться. Сроки пока не указаны, наверное, нужно уточнить это в нашем МИДе и Совете безопасности».

А на вопрос, можно ли было из посещенных мест наблюдать присутствие азербайджанских вооруженных сил на суверенной территории Армении, Арутюнян ответил: «У нас была именно эта цель, и мы зафиксировали, они на месте увидели и зафиксировали».

Делегация миссии ЕС по технической оценке в Гегаркуникской области Армении, 19 октября 2022 г․
Делегация миссии ЕС по технической оценке в Гегаркуникской области Армении, 19 октября 2022 г․

А вчера миссия ЕС по технической оценке посетила Джермук, пострадавший от азербайджанского нападения 13 сентября. Заместитель мэра города Вардан Саргсян сообщил Радио Азатутюн, что европейские специалисты как в городе, так и за его пределами ознакомились с создавшейся ситуацией и зафиксировали повреждения.

«Численность вернувшегося населения, процесс ремонта поврежденных сооружений, нанесенный городу ущерб - все это было представлено, их это интересовало», - сказал Саргсян.

По словам вице-мэра Джермука, вследствие действий азербайджанских вооруженных сил пострадали санатории, дома отдыха, придорожные участки, но наибольший урон был нанесен лесным массивам, окружающим город, которые были выжжены в результате пожаров.

О том, будут ли гражданские наблюдатели ЕС размещены также в Джермуке, вице-мэр не осведомлен.

А накануне делегация миссии ЕС по технической оценке посетила Гегаркуник, в частности, приграничные зоны населенных пунктов Третук и Кутакан, пострадавшие в результате азербайджанской агрессии в сентябре. По словам губернатора Гегаркуникской области, делегации была предоставлена детальная информация о 12 пострадавших в результате азербайджанской агрессии населенных пунктах укрупненных общин Чамбарак и Варденис, а том числе о Сотке и Куте.

Больше всего от азербайджанского нападения пострадал именно Сотк, где были повреждены около 150 зданий.

По словам губернатора, риск для жизни при осуществлении сельскохозяйственных работ возрос на 40%. Карен Саргсян сообщил, что члены делегации миссии ЕС по технической оценке после проведения углубленных исследований и будут представлять регулярные отчеты.

Премьер-министр не уверен в необходимости продления двухмесячного срока наблюдательной миссии ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Сегодня на заседании правительства, касаясь визита европейских наблюдателей, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что не уверен в необходимости продления двухмесячного срока наблюдательной миссии Евросоюза. Однако он так и не пояснил, почему. В любом случае, премьер-министр отметил, что если будет необходимость и возможность, то они изучат этот вопрос.

«С удовольствием должен отметить, что партнеры из Евросоюза очень оперативно отреагировали и приняли решения, и подготовительная группа уже находится в Армении, работает, а основная группа, наблюдательная миссия в составе 40 человек, прибудет в Армению в ближайшее время. Изначально планируется, что наблюдательная миссия будет работать два месяца. В нашем экспертном поле звучат мнения, что надо продлить срок наблюдательной миссии или попытаться сделать ее постоянной, я в этом не уверен. Но в любом случае, это тема, которая обсуждается среди общественности и в экспертных кругах. Если мы увидим подобную возможность и необходимость, то не исключаем, что изучим вопрос более глубоко», - сказал премьер-министр.

40 гражданских наблюдателей Евросоюза должны прибыть в Армению до конца текущего месяца и разместиться на армяно-азербайджанской границе. До этого с 14 октября в Армении находится миссия ЕС по технической оценке.

Подготовительная группа, в течение прошедших дней посетившая различные приграничные районы Армении, должна определить, в каких именно местах будут размещены прибывающие в ближайшие дни в Армению наблюдатели.

Наряду с наблюдателями ЕС, по приглашению официального Еревана завтра сроком на неделю в Армению прибудет группа ОБСЕ по оценке потребностей. По сообщению ОБСЕ, целью этой миссии является оценка ситуации на определенных участках границы.

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