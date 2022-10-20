Премьер-министр не уверен в необходимости продления двухмесячного срока наблюдательной миссии ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не уверен в необходимости продления двухмесячного срока наблюдательной миссии Евросоюза. Однако он так и не пояснил, почему. В любом случае, на заседании правительства премьер-министр сказал, что если будет необходимость и возможность, то они изучат этот вопрос.

«С удовольствием должен отметить, что партнеры из Евросоюза очень оперативно отреагировали и приняли решения, и подготовительная группа уже находится в Армении, работает, а основная группа, наблюдательная миссия в составе 40 человек, прибудет в Армению в ближайшее время. Изначально планируется, что наблюдательная миссия будет работать два месяца. В нашем экспертном поле звучат мнения, что надо продлить срок наблюдательной миссии или попытаться сделать ее постоянной, я в этом не уверен. Но в любом случае, это тема, которая обсуждается среди общественности и в экспертных кругах. Если мы увидим подобную возможность и необходимость, то не исключаем, что изучим вопрос более глубоко», - сказал премьер-министр.

40 гражданских наблюдателей Евросоюза должны прибыть в Армению до конца текущего месяца и разместиться на армяно-азербайджанской границе. До этого с 14 октября в Армении находится миссия ЕС по технической оценке.

В течение прошедших дней члены группы посетили различные приграничные районы Армении, знакомясь с ситуацией на местах. Подготовительная группа должна определить, в каких именно местах будут размещены прибывающие в ближайшие дни в Армению наблюдатели.

Сегодня миссия ЕС по технической оценке посетила Сюникскую область, город Капан.

Вчера миссия ЕС по технической оценке посетила Джермук, пострадавший от азербайджанского нападения 13 сентября. Заместитель мэра города Вардан Саргсян сообщил Радио Азатутюн, что европейские специалисты как в городе, так и за его пределами ознакомились с создавшейся ситуацией и зафиксировали повреждения.

«Численность вернувшегося населения, процесс ремонта поврежденных сооружений, нанесенный городу ущерб - все это было представлено, их это интересовало», - сказал Саргсян.

О том, будут ли гражданские наблюдатели ЕС размещены также в Джермуке, вице-мэр не осведомлен.