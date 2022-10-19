Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года не предполагает создания коридора через территорию Армении – Пашинян

«Есть ли какие-либо односторонние обязательства Армении по строительству новых дорог между западными районами Азербайджана и Нахичеваном, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября [2020 года]? НЕТ. Могло ли это произойти в результате соглашения между Арменией и Азербайджаном? ДА! Армения готова сделать это согласно своему законодательству. Для этого требуется положительный ответ Азербайджана», - написал Никол Пашинян в Twitter.

Тремя постами в Твиттере накануне вечером Пашинян еще раз подчеркнул, что трехстороннее заявление лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года не предполагает создания коридора через территорию Армении.

«Кто-нибудь может найти упоминание о «коридоре» в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, где речь идет о территории Армении? Конечно нет. Есть ли упоминание о «коридоре» в трехстороннем заявлении от 9 ноября? Да, это Лачинский коридор в Нагорный Карабах, и это единственное упоминание», — написал премьер, подчеркнув затем, что «Армению никто не может обвинить в уклонении от обязательств».

«Повторяю, мы готовы открыть три пункта пропуска для выполнения взятых на себя обязательств и работать над тем, чтобы воспользоваться возможностями, возникающими в результате комплексной деблокировки региона», — добавил он.

Несколько дней назад Баку заявил, что считает предложение Еревана об открытии пограничных пропускных пунктов «нереальным». Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в Twitter, что Баку месяцами не реагировал на предложение Еревана открыть три контрольно-пропускных пункта на границе для обеспечения связи с Азербайджаном и Нахичеванской АР.

Ранее в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Баку требует от Армении беспрепятственного доступа к Зангезурскому коридору по примеру Лачина». В Стамбуле министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Армения еще должна выполнить свои обязательства, упомянув в том числе и «Зангезурский коридор». «Азербайджан заявляет, что Лачин и Зангезур должны иметь одинаковый статус», - сказал Чавушоглу.

Армянская сторона возразила: в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года слово «коридор» употреблено один раз и связано оно с Лачином.