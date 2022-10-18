В Сотке опасаются возобновления широкомасштабных боевых действий

Подразделения вооруженных сил Азербайджана этой ночью вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв из огнестрельного оружия разного калибра армянские позиции, расположенные в восточном направлении границы. При этом, по данным Минобороны Армении, на участке Сотк-Кутакан азербайджанцы сначала стреляли по своим позициям, а затем по армянским.

По словам пресс-секретаря Минобороны Арама Торосяна, таким образом азербайджанская сторона пытается создать впечатление, что армянская сторона первой нарушает режим прекращения огня, а они открывают ответный огонь.

«В результате ночного мониторинга и анализа несения службы подразделений ВС Азербайджана на боевой линии соприкосновения, в частности на участке Сотк-Кутакан, выяснилось, что подразделения ВС Азербайджана нарушают режим прекращения огня, вначале стреляя по своим позициям, а затем по армянским позициям. Таким образом ВС Азербайджана вначале создают впечатление, будто армянская сторона стреляет в направлении их опорных пунктов, затем сами открывают огонь в направлении армянских позиций из стрелкового оружия различного калибра – якобы в ответ на огонь с армянской стороны», - заявил представитель Минобороны РА.

Минобороны Азербайджана вновь отрицает, что азербайджанские ВС ночью обстреляли армянские позиции. Между тем, в Сотке Радио Азатутюн рассказали, что каждый день на границе слышны выстрелы. Вчера также стреляли, что беспокоит оставшиеся в Сотке немногочисленное семьи.

Житель Сотка и бывший глава укрупненной общины Гегамасар Акоп Аветян после азербайджанского нападения 13 сентября вновь привез свою семью в село, но говорит, что 70 процентов жителей села временно переселились в другие населенные пункты. По его словам, люди обеспокоены тем, что могут возобновиться широкомасштабные боевые действия. Ставшие ежедневными обстрелы еще больше усиливают эти опасения.

«Из-за стрельбы есть люди, которые хотят снова вывезти своих детей, и на самом деле опасность очень велика. Какие у нас есть гарантии, что то, что произошло 13 сентября, больше не повторится? - сказал Аветян, добавив, что выстрелы слышны в основном в ночные часы: - Днем тоже бывают. Граница так близко, что люди даже просыпаются от выстрелов».

На вопрос Радио Азатутюн, участились ли в последние дни обстрелы, экс-глава Гегамасара ответил: «Можно сказать, они происходят каждый день».

Вчера Азербайджан заявил, что в направлении Вардениса армянская сторона накапливает дополнительные силы - пехоту и артиллерию. В ответ Минобороны Армении пояснило, что предпринятые армянской стороной шаги были осуществлены после размещения в данной зоне дополнительных азербайджанских артиллерийских и зенитных средств и носят исключительно оборонительный характер. В министерстве заверили, что действия армянской стороны не нацелены на обострение обстановки, и в случае отвода азербайджанской стороной упомянутых средств с данного направления, армянская сторона также выведет свои дополнительные средства. В ведомстве также отметили, что армянская сторона готова вести переговоры по этому вопросу.

Однако до сих пор Азербайджан не ответил на предложение Минобороны Армении.

«Армянская сторона готова к переговорам, когда будут результаты, Минобороны выступит с заявлением об этом», - сказал пресс-секретарь Минобороны Армении.

Премьер-министр Никол Пашинян вчера в Твиттере написал, что Азербайджан постоянно приписывает свои нарушения режима прекращения огня Армении, тем самым пытаясь создать повод для новой военной агрессии против Армении. Пашинян в очередной раз заявил, что «для соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности границ необходим постоянно действующий международный механизм».

В последние дни Ереван и Баку практически ежедневно обвиняют друг друга в обстрелах позиций. Такая же ситуация была и перед сентябрьскими столкновениями.

Возможна ли новая эскалация?

Возможна ли новая эскалация до размещения наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе? Председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что Азербайджан задумывается об эскалации, пытаясь материализовать преимущества, полученные после 44-дневной войны, но также осознает, какова будет реакция международного сообщества.

«Думаю, он задумывается об эскалации, но в ходе действий 13 сентября Азербайджан тоже думал, что международная реакция запоздает или ее не будет, но эта реакция была с уже четкой позицией - то, чего мы долгое время не видели. Теперь проблема в следующем: он [Азербайджан] должен осознать одну вещь: насколько нам нужен мир, настолько и ему нужен мир. В ходе последних переговоров премьер-министр Республики Армения зафиксировал, что 29 тысяч 800 квадратных километров [площадь территории Армении]остаются неизменными, и это означает, что мы все признаем эти границы, после распада Советского Союза и во всех последующих вопросах мы их признаем, и эти признанные границы обязан уважать и Азербайджан. Если Азербайджан их не уважает, эти границы ведь не изменятся? Были случаи, когда политики не реагировали на реакцию международного сообщества. И в один прекрасный день это становилось испытанием для системы безопасности данного государства», - отметил Кочарян.

Глава комиссии по обороне и безопасности сказал, что баланс вооружений в регионе нарушен, они сообщили об этом сегодня американским конгрессменам, подчеркнув, что в том числе и путем восстановления баланса они заставят Азербайджан отказаться от новой военной агрессии.