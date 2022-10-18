США не проявляли активности в Армении в вопросах безопасности, но сейчас ситуация меняется - конгрессмен

Ровно спустя месяц после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван прибыла очередная делегация американских конгрессменов во главе с председателем Комитета демократического партнерства Палаты представителей Дэвидом Прайсом.

Утром члены делегации возложили венок к мемориальному комплексу Цицернакаберд, посвященному памяти жертв Геноцида армян, встретились с премьер-министром Николом Пашиняном.

По сообщению правительства, Дэвид Прайс счел недопустимым вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении и отметил необходимость немедленного возвращения азербайджанских подразделений на исходные позиции.

«Собеседники обменялись мыслями по нагорно-карабахской проблеме, а также происходящим в регионе процессам», - сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра.

Сегодня делегация также встретится со спикером парламента Армении Аленом Симоняном, проведет консультации как с провластными, так и с оппозиционными депутатами.

В Национальном собрании также запланирована пресс-конференция председателя комиссии по внешним отношениям парламента Армении и главы американской делегации.

Фрэнк Паллоне не исключает помощи США в сфере безопасности

Между тем, вчера в интервью Общественному телевидению из США другой американский конгрессмен Фрэнк Паллоне заявил, что США не проявляли активности в Армении в вопросах безопасности, но сейчас ситуация меняется.

«Одна из моих целей заключается в том, чтобы мы могли играть немного большую роль в сфере безопасности не только Армении, но и Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.], и я считаю, что вызывает беспокойство то, что российские миротворцы в Арцахе также в некотором смысле находятся под угрозой, потому что Россия может решить, что больше не хочет иметь там миротворческий контингент», - сказал Паллоне, не исключив также помощи США в сфере безопасности.

«Не исключаю. Я считаю, что чрезвычайно важно, чтобы в данный момент мы начали играть роль, я всегда считал, что для Армении было бы очень хорошо, если бы Армения была частью Европейского союза и имела более тесные контакты с НАТО. Я думаю, что сейчас это очень хорошая возможность, может быть, в данный момент для Армении необходимо смотреть в этом направлении, потому что российский пакт о безопасности, похоже, не включает Армению», - отметил конгрессмен.

Паллоне подчеркнул, что они не проявляли активности в Армении с точки зрения безопасности, поскольку в Армении находится российская военная база и Армения является членом ОДКБ, куда также входит Россия.

По сути, и сегодня эти обстоятельства не изменились. Конгрессмен, однако, так и не уточнил, насколько это помешает военному сотрудничеству между Арменией и США.