Активисты дали фонду «Царукян» одну неделю на то, чтобы вернуть общине земли на горе Атис

Фонд «Гагик Царукян», который летом с большой помпой анонсировал начало строительства статуи Иисуса Христа, до сих пор не обратился в государственные органы за разрешением на строительство на вершине горы Атис. Между тем, группа активистов намерена подать в суд на фонд богатого бизнесмена, который даже установил сроки строительства.

Инициатива «Атис» в течение этой недели завершит подготовку документов для обращения в суд с требованием, во-первых, признать незаконными решения Совета старейшин Акунка, по которым земельные участки на горе Атис были проданы фонду «Гагик Царукян», а затем компенсировать ущерб, нанесенный исторической среде, в частности крепости бронзового века. Член инициативы Гарегин Мискарян говорит, что они не позволят, чтобы беззаконие продолжалось.

«Эти конкретные участки были отчуждены незаконно, с грубым нарушением закона. Совет старейшин не имел права отчуждать эти участки, потому что закон запрещает отчуждение памятников природы. Ясно написано. Есть лишь один вариант, если правительство меняет назначение этих земель, то есть, они исключаются из списка памятников природы и уже являются памятником, в таком случае они могут быть отчуждены», - сказал член инициативы Гарегин Мискарян.

Царукян, еще не получивший от госорганов разрешения на строительство, намерен завершить строительство 77-метрового комплекса за три года. Но с самого начала его заявление о том, что благодаря огромной статуе Спасителя в этом районе будет развиваться туризм, было воспринято неоднозначно. Эту идею не приветствовала не только Армянская Апостольская церковь, но и многие общественные деятели, археологи и экологи.

Статуя Иисуса, по сути, вызвала два вопроса: можно ли на территории, где расположены около двух десятков исторических памятников, установить еще одну статую, и как получилось, что вершина горы и прилегающие территории принадлежат Царукяну?

Вчера утром активист Айк Барсегян поднялся на Атис и заснял местность. Он рассказал Радио Азатутюн, что внизу стоит пост охраны, и у того, кто поднимается наверх, обязательно спрашивают о цели посещения.

По словам Барсегяна, в результате строительных работ разрушены находящиеся на горе неисследованные памятники истории и культуры.

Член инициативы «Атис» Гарегин Мискарян утверждает, что после изучения темы с юристом они пришли к выводу, что территорию с историческими памятниками нельзя отчуждать, между тем, земельный участок, отданный Царукяну, уже претерпел изменения.

«По сути, под видом благоустройства полевой дороги они разрушили эту полевую дорогу, построили совершенно новую дорогу без всякого разрешения на строительство, без каких-либо оснований, без какого-либо проекта, просто незаконно. Кроме того, был проложен водовод, на что также не было права», - сказал Мискарян.

На вопрос Радио Азатутюн, кто дал разрешение на строительство, на прокладку водопровода, член инициативы ответил: «Никто, администрация села прокомментировала, что это не строительство дороги, а улучшение полевой дороги, в то время как рядом с той же дорогой построена совершенно новая дорога. Все это с головы до ног построено на лжи».

Почему Фонд Гагика Царукяна не обратился за разрешением на строительство в государственные органы? Намерены ли они продолжить строительство и установить статую Спасителя на вершине горы? Радио Азатутюн сегодня не удалось связаться с фондом, чтобы задать эти вопросы.

Начальник отдела сохранения памятников истории и культуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Арутюн Ванян сказал, что, пока у них нет проекта, они не могут сказать, могут ли выдать разрешение на строительство на месте крепости бронзового века. В то время как археологи утверждают, что крепость бронзового века в результате строительства уже непоправимо повреждена, чиновник говорит, что еще предстоит понять, не пострадают ли памятники в результате строительства статуи Иисуса.

«Естественно, на территории памятника истории и культуры, где зарегистрированы более 20 памятников, нельзя вести строительство, поэтому требуется проект, чтобы сопоставить и понять, на каких территориях и что будет строиться», - сказал Ванян.

А глава общины Акунк Унан Рубенян, продавший землю фонду «Царукян», в свою очередь, утверждает, что сделал все по закону.

Несмотря на то обстоятельство, что правительство в лице премьер-министра Пашиняна положительно отозвалось о проекте Царукяна, члены инициативы «Атис» рассчитывают, что Атис останется горой.