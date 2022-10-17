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Азербайджан называет предлагаемые Арменией варианты открытия ККП на границе «нереальными»

Здание МИД Азербайджана в Баку (архив).

«Армения должна прекратить искать отговорки, чтобы уклониться от своих обязательств по соединению автомобильных/железных дорог через Зангезурский коридор в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года».

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МИД Азербайджана в Twitter.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана прокомментировали предложения премьер-министра Армении Никола Пашиняна об открытии трех контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе, чтобы обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахичеваном.

«Предлагать три нереальных варианта открытия пунктов контроля и пропуска, игнорируя тем самым 20-месячные обсуждения, не очень хорошая политика», - заявили в МИД Азербайджана.

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