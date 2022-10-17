Проект с требованием санкций против Азербайджана в Сенате Франции, демонстрация женщин перед посольством Франции в Баку

Между тем, против этого шага в Баку перед посольством Франции в конце прошлой недели протестовали женщины.

Отметим, что в проекте резолюции, опубликованном на официальном сайте верхней палаты парламента Франции, резко осуждается азербайджанская агрессия в начале августа этого года в Лачинском коридоре, соединяющем Армению и Нагорный Карабах, и 13-14 сентября в южных и юго-восточных районах суверенной территории Армении.

Если проект будет принят, Сенат потребует от французского правительства принять меры для того, чтобы Совет Безопасности ООН, на котором международное сообщество в ходе экстренного заседания осудило азербайджанскую агрессию, обратился в Международный уголовный суд «по вопросу об агрессии Азербайджана на суверенной территории Республики Армения, в том числе для расследования массовых и военных преступлений».

Проект резолюции призывает правительство рассмотреть с европейскими партнерами «более решительные и адекватные ответы на новые акты агрессии Азербайджана, включая конфискацию активов азербайджанских лидеров и эмбарго на экспорт газа и нефти из Азербайджана».

В проекте резолюции Сената содержится призыв к правительству Франции «всеми средствами продемонстрировать поддержку Францией Армении, учитывая, в частности, укрепление обороноспособности Армении» и «немедленно принять все меры для обеспечения безопасности армян и населения Армении в пределах международно признанных границ».

В проекте также подтверждается «необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики», по поводу которой две палаты французского парламента приняли резолюции вскоре после прекращения огня в 44-дневной войне 2020 года.

По сообщениям русской службы Радио Свобода, несколько десятков азербайджанских женщин и подростков вышли к посольству Франции в Баку на акцию протеста. Поводом для неё стало возможное обсуждение во французском парламенте санкций против Азербайджана.

Во время акции протеста женщины держали фотографии детей, погибших во время обстрела города Гянджа в 2020 году на фоне обострения карабахского конфликта. Баку обвинил в обстреле Ереван. Армянская сторона обвинения отвергла.

По словам собравшихся женщин, на акцию к посольству они вышли спонтанно - в знак поддержки опубликованной в середине прошлой недели петиции с обращением к Сенату Франции. Инициатор петиции, размещенной на крупнейшем французском сайте голосований, уроженка Гянджи Кюбра Алекперова, обратилась к Сенату и народу Франции с призывом обратить внимание на жертвы среди мирного азербайджанского населения, проживавшего вдали от зоны конфликта.

По словам активистов и авторов петиции, Франция должна избавиться от одностороннего восприятия армяно-азербайджанского конфликта и занять более сбалансированную позицию. В документе также содержится призыв дать шанс переговорному процессу и не накалять ситуацию обвинениями и санкциями против Азербайджана.