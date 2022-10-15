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США заявляют, что не видели никаких усилий со стороны России по поддержке процесса армяно-азербайджанского урегулирования

Здание Госдепа США

Соединенные Штаты не видели никаких усилий России по поддержке процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, заявил на вчерашнем брифинге представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Журналист напомнил, что российские официальные лица утверждают, что Запад пытается лишить Россию посредничества в этом вопросе.

«А вас не беспокоит, что Россия может в очередной раз подорвать начатый вами процесс?». На этот вопрос представитель Госдепа ответил так: «Если какая-либо страна захочет работать с нами по армяно-азербайджанскому вопросу и помочь нам достичь мирного урегулирования, мы, безусловно, будем этому рады. Но мы не видели таких усилий со стороны России».

Ранее президент Франции также публично заявил, что Россия использует армяно-азербайджанский конфликт, играя в игру Азербайджана с участием Турции для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе и за его пределами. Российская сторона назвала заявление Эммануэля Макрона абсурдным, а президент Азербайджана заявил, что оно ставит под сомнение посредническую миссию Франции в целом.

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