Капитальным ремонтом одной из дорог займется компания «Евроасфальт» во главе с братом Алена Симоняна

Новый победитель, выигравший подряд на строительство дороги общины Туманян стоимостью 3 млрд драмов (около 7,4 млн долларов), уже известен. Месяц назад Дорожный департамент разорвал контракт с компанией, связанной с родственником второго президента Армении Роберта Кочаряна, и теперь выбрал компанию, возглавляемую братом председателя Национального собрания Аленом Симоняном, для проведения капитального ремонта дороги, ведущей от магистрали М6 до села Марц.

Из шести организаций, участвовавших в тендере, именно «Евроасфальт» сделал самое низкое ценовое предложение, на 8300 драмов дешевле, чем «Главдорстрой», предложивший следующую самую низкую цену.

Капитальный ремонт 37-километровой дороги должен был быть завершен уже несколько месяцев назад. Однако компания, победившая в предыдущем тендере, не выполнила никаких работ, вынудив жителей Туманяна несколько раз выходить на акции протеста. Бывший подрядчик проекта «Леопольд и друзья» принял участие и в новом тендере, предложив, однако, самую высокую цену.

Почему компания приняла участие в тендере, который уже до этого выиграла, но не выполнила свои обязательства по контракту и была его лишена? Более того, Министерство территориального управления обратилось в уполномоченный орган с просьбой включить организацию «Леопольд и друзья» в черный список дорожных строителей и лишить ее права участия в будущих тендерах.

Владелец компании Армен Бадалян сказал Радио Азатутюн: «Мы приняли участие, потому что хотели посмотреть, кто победит, увидели. Только для этого. Я не думаю, что мы допустили там нарушения, в результате чего должны были оказаться в черном списке».

Бадалян признает, что с проектом капитального ремонта дороги были проблемы, были предложены решения, но заказчик, которым является правительство, их не принял. Они же отказались продолжить работу. «Мы сказали: если так, объявляйте новый тендер. Объявили новый тендер, у них новый подрядчик. Пусть новый подрядчик строит», - рассказал Бадалян.

Он подтверждает, что состоит в родственных связях со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, ныне находящимся в оппозиции к действующей власти, но настаивает на том, что дело не связано с политикой. «Дочь моего дяди - их невестка. У нас есть родственные связи, но мой бизнес никак с ними не связан. И ни с кем не связан, потому что мой бизнес - это результат моей работы», - заверил он.

Компания «Евроасфальт», победившая в новом тендере, была основана в марте 2020 года и выиграла ряд тендеров. Только в прошлом году она выиграла три крупных государственных тендера на сумму около 1 млрд драмов (около 2,5 млн долларов).

В этом году компания была признана победителем уже в 9 проектах, только один из которых - проект дороги общины Туманян, стоит более 7 млн долларов.

Правозащитники задаются вопросом: как получается, что и после революции близкие, родственники или люди, связанные с власть имущими, с удивительной регулярностью побеждают в тендерах? Они высказывают подозрения в том, что в этом могут быть коррупционные риски.

Между тем бывший министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян несколько месяцев назад в эфире Радио Азатутюн заявил, что ключевыми словами в данном деле являются «тендер» и «победа». А спикер НС Ален Симонян заявил, что подозрения беспочвенны, поскольку компания, возглавляемая его братом, предложила самую низкую цену.

Сегодня в Дорожном департаменте еще раз подчеркнули, что проект стоимостью 3 млрд драмов был доверен компании, возглавляемой братом спикера парламента, так как последний предложил самую низкую цену за строительство 37-километровой дороги.