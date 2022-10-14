В результате агрессии Азербайджана число жертв и пропавших без вести на данный момент превысило 210 человек – Пашинян

В результате агрессии Азербайджана в сентябре этого года число жертв и пропавших без вести на данный момент превысило 210 человек, из них 3 мирных жителя погибли и 2 мирных жителя пропали без вести, сегодня в Астане на заседании Совета глав государств-участников СНГ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По данным премьер-министра, ранено 293 военнослужащих и 8 мирных жителей, число пропавших без вести военнослужащих составляет 28 человек.

«Самой азербайджанской стороной были распространены шокирующие видеоматериалы пыток, нанесения увечий попавшим в плен лицам и телам уже погибших военнослужащих, о многочисленных случаях внесудебных расправ, убийств и жестокого обращения с армянскими военнопленными, а также об унижающем достоинство обращении с телами погибших. Тела армянских женщин-военнослужащих были изувечены с особой жестокостью, а затем «гордо» сняты на видео азербайджанскими военнослужащими. Эти видеоматериалы о явных военных преступлениях и преступлениях против человечности распространяются и удостаиваются высокой оценки ряда азербайджанских пользователей социальных сетей», - отметил Пашинян.

«Есть договоренность в ближайшие дни организовать вывод тел»

Пашинян также заявил, что до сих пор Азербайджан препятствует выводу тел погибших во время последней агрессии, и тела нескольких наших солдат продолжают находиться в межпозиционных зонах, которые находятся на суверенной территории Армении.

«Есть договоренность сегодня-завтра организовать вывод тел. Надеюсь эта договоренность будет выполнена», - в частности, сказал премьер.