Путин назвал заявления Макрона «некорректными и неприемлемыми»

На саммите СНГ в пятницу российский лидер рассказал, что «с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции», передает ТАСС.

«Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта», - сказал Путин, отметив, что Макрон, судя по всему, не имеет информации о позиции сторон. «Поэтому они (высказывания) прозвучали некорректно, я бы сказал даже - извращенно, поэтому [они] неприемлемы», - добавил президент РФ.

«Возможность будет - мы еще с президентом Франции пообсуждаем [это]», - подчеркнул Путин, добавив, что «Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него».

В целом, говоря о конфликтах на пространстве СНГ, российский лидер отметил, что Москва приветствует «посреднические усилия кого бы то ни было, только бы они пошли на пользу успокоения ситуации, на пользу всех участников любых противоречий и конфликтов». «В том числе это касается и наших партнеров откуда бы ни было - из Соединенных Штатов, из Европы», - заключил Путин.