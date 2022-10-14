Сегодня в Ереван прибывает первая группа наблюдателей ЕС

«27 стран-членов Европейского союза оперативно отреагировали на запрос Армении. Целью развертывания Евросоюза является наблюдение за ситуацией и поддержка стабилизации армяно-азербайджанских отношений на земле», - написал Клаар в Twitter.

Договоренность о размещении европейской гражданской миссии на территории Армении была достигнута на прошлой неделе в ходе встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета в Праге.

Накануне стало известно, что Евросоюз направляет в Армению техническую группу.