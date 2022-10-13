Забастовка и сбор подписей: студенты и профессора Университета им. Брюсова против объединения вузов

Студенты и преподаватели Лингвистического университета имени Брюсова выступают против объединения их вуза с Педагогическим университетом и Институтом физкультуры. Со вчерашнего дня они начали забастовку и сбор подписей.

В университете обучаются более 4000 студентов, более 2000 из них уже выразили свое несогласие с решением правительства.

Ректор Университета им. Брюсова Карине Арутюнян вчера предложила объявившим забастовку студентам вернуться в аудитории, заявив, что они против слияния их университета, имеющего 90-летнюю историю, с другими вузами.

Декан факультета социальных наук и сервиса университета Цолак Акопян сообщил Радио Азатутюн, что они узнали об оптимизации несколько дней назад на заседании совета попечителей от председателя правления, вице-премьера Амбарцума Матевосяна. Акопян отметил, что не против оптимизации вузов, но у них в университете только 15 процентов получают квалификацию педагога, остальные - другие профессии. Он предлагает сравнить уровень студентов Педагогического университета и их вуза.

«Мы говорим: давайте обоснуем, поймем, где уровень выше, если в Педагогическом готовят более качественные кадры по английскому языку, ну мы в основном готовим преподавателей иностранных языков, мы только в этом направлении работаем, если мы лучше готовим, объедините их факультет с нашим, если они лучше готовят, объедините наш факультет с их факультетом. Говорят, сейчас мы объединим университеты, объединим администрации, все останется на своих местах, потом пойдем и посмотрим, где что есть», - сказал декан.

Пока в Университете им. Брюсова продолжают выражать недовольство, министр образования, науки, культуры и спорта Ваан Думанян заверяет, что с оптимизацией вузов качество образования повысится, корпуса останутся в ведении вузов, занятия продолжатся в тех же корпусах, пока изменится только административная часть, у трех объединенных вузов должен быть один ректор.

Цолак Акопян возражает: фактически, решается проблема увольнения одного ректора? А срок полномочий ректора их вуза уже заканчивается. Между тем, министр с удивлением отмечает, что встречался с ректорами трех вузов в августе, почему же в Университете им. Брюсова теперь говорят, что их проинформировал вице-премьер? По его словам, ректоры предложили представить другую концепцию, но ее нет, они ее не получили. «Для нас стало неожиданностью, что после этого разговора и такого первоначального настроя они идут на этот шаг, не обсуждая его, не информируя нас, хотя могли и не информировать, не были обязаны», - отметил министр.

«Три университета объединятся и будут двигаться вперед», - заявил министр. Студенты и преподаватели покинут вузы только тогда, когда в Аштараке будет готов академический городок, но это, по словам министра, дело будущего.

«Ничего не закрывается, ни один штат не сокращается, речь идет всего лишь об одной-двух должностях, и, думаю, этот вопрос не связан с образованием», - подчеркнул Думанян.

Брюсовцы говорят, что их вуз - один из лидеров, если на многих факультетах других вузов в этом году остались свободные места, то у них таких мест очень мало. По словам декана Акопяна, за последние пять лет число студентов увеличилось на 65 процентов и они не ожидали, что объединение вузов начнется именно с них.

Студенты Института физкультуры также считают, что их учебное заведение является лучшим и единственным в стране по подготовке специалистов узкой направленности.

Руководство Университета им. Брюсова на завтра пригласило в вуз министра образования. Придет Ваграм Думанян на встречу или нет, неизвестно.