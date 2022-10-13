Правительство намерено заменить трехмесячные сборы 25-дневными, обязательными для всех военнообязанных

Правительство намерено заменить трехмесячные сборы 25-дневными, которые будут обязательными для всех военнообязанных. Об этом сегодня на заседании правительства сообщили премьер-министр и министр обороны.

«Наша цель состоит в следующем: мы отказываемся от трехмесячных сборов, сборы становятся 25-дневными, на самом деле, основная служба - 21 день, 25 дней – это для обеспечения организационной части, 7 дней гражданин проходит подготовку, 14 дней несет боевое дежурство», - представил Сурен Папикян.

На данный момент сборы резервистов Вооруженных сил в трехмесячном формате еще продолжаются, а проект о 25-дневных сборах пока находится в стадии разработки. Однако, по словам Никола Пашиняна, за последний год они увидели, что трехмесячные сборы вызывают проблемы из-за работы и уровня занятости участников. Если на трехмесячные сборы приглашали не всех, а только отобранных по каким-то критериям, то после данного изменения 25-дневные сборы будут обязательными для всех военнообязанных.

«Причем, они обязательны для всех, потому что в данном случае этих проблем не возникает, потому что я не думаю, что какое-либо учреждение может существенно пострадать при отсутствии какого-либо работника в течение 25 дней одного месяца, то есть, это управляемая ситуация, и этот процесс будет обязательным для всех», - отметил премьер-министр.

Правительство собирается предоставить участникам сборов возможность выбирать, в какой месяц года они хотят отправиться на военную переподготовку и службу.

«У людей должна быть возможность планировать свою жизнь, и сейчас очень хорошо, что мы внедряем эту систему, уже на следующем заседании правительства мы успеем обсудить, и это уже будет нормальная работа по регулированию отношений между государством и личностью», - заверил Пашинян.