«Мы получили однозначное осуждение азербайджанских нападений» - Рубинян доволен дискуссиями в ПАСЕ

Находящийся в Страсбурге оппозиционный депутат Айк Мамиджанян в выступлениях представителей некоторых национальных делегаций в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заметил прежнюю тенденцию ставить знак ложного равенства. Он считает, что это следствие азербайджанского лоббинга.

«Хотя европейское политическое сообщество уже начало более твердо заявлять о том, что произошедшее в сентябре этого года было агрессией со стороны Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, тем не менее, в выступлениях тех или иных представителей национальных делегаций все еще замечается тенденция обеспечения ложного баланса между двумя сторонами», - сказал Мамиджанян.

Между тем, глава армянской делегации, представитель правящей партии Рубен Рубинян доволен двухдневными обсуждениями, он говорит, что прозвучали однозначное осуждение и четкие призывы к выводу азербайджанских войск из Армении.

«Обсуждение прошло для нас очень хорошо, мы получили однозначное осуждение азербайджанских нападений», - сказал Рубинян.

Глава армянской делегации в ходе обсуждения вопроса о «военных действиях между Азербайджаном и Арменией, включая удары по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре» в первый день заседаний заявил, что невозможно говорить с Азербайджаном о мире, пока он в вас стреляет.

«Я понимаю, что многие наши друзья не хотят становиться на ту или иную сторону, когда речь идет о нагорно-карабахском конфликте. Это сложно. Я понимаю. Но это тот случай, когда авторитарное правительство нападает на своего демократического соседа и оккупирует его территорию, это должно быть осуждено. Азербайджанские войска должны немедленно покинуть территорию Армении, а армянские военнопленные должны быть освобождены», - ссылаясь на эту часть выступления Рубиняна, оппозиционер Мамиджанян считает неприемлемой политику официального Еревана по отделению вопроса Нагорного Карабаха от нормализации армяно-азербайджанских отношений. Подобный акцент Мамиджанян заметил и в ПАСЕ.

«То, что заметно в их выступлениях и проходит сквозь них красной нитью, это проявление их общей политики. В переводе с официального языка международных отношений это означает, что официальный Ереван умывает руки в вопросе Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]», - сказал депутат от оппозиции.

Для Рубиняна логика критики не понятна и не приемлема.

В ПАСЕ прозвучало немало выступлений с критикой в адрес Азербайджана и требованием вывести войска с суверенной территории Армении. Однако пока не ясно, получит ли эта критика форму резолюции.

«Этот формат обсуждения, который называется обсуждением текущих вопросов, не предполагает автоматического принятия резолюции, но мы работаем в этом направлении, чтобы добиться другими механизмами уже принятия документа, что не является предметом рассмотрения на этой сессии», - сказал Рубинян.