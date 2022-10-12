Родственники без вести пропавшего военнослужащего перекрыли дорогу Маргара-Эчмиадзин

И родственники солдата, и жители села требуют от Министерства обороны и правительства Армении предоставить любую информацию о военнослужащем.

Ваге Торосян, по словам участников акции, служил в Капане, и о нем сейчас у родственников нет никакой информации. Сослуживцы Торосяна рассказали, где его видели. Родители и родственники военнослужащего утверждают, что у них есть все координаты, и требуют, чтобы Минобороны вывезло солдата из этого района.

Сослуживцы Торосяна рассказали, что он был ранен в нескольких местах.

Среди перегородивших дорогу была также мать солдата Эстер Торосян. Она рассказала, что в последний раз разговаривала с сыном по телефону 14 сентября, после чего от него вестей не получала.