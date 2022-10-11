Пашинян во всех официальных инстанциях повторяет азербайджанские тезисы о том, почему Карабах не может быть независимым - Гегам Манукян

Между тем, по словам депутата оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Гегама Манукяна, Никол Пашинян уже около года повторяет тезисы Алиева, тем самым давая Азербайджану возможность просто не допустить поднятие вопроса самоопределения Нагорного Карабаха в международных структурах.

«На самом деле мы дошли до сегодняшней ситуации потому, что уже больше года Никол Пашинян повторяет во всех официальных инстанциях и со всех трибун азербайджанские тезисы о том, почему Арцах [Нагорный Карабах - ред.] не может быть независимым, обвиняя бывшие власти в провале переговоров, в том, что они признали [Карабах] частью Азербайджана. Повторяя все эти тезисы, он сегодня предоставил Азербайджану огромное количество различных политических инструментов для того, чтобы просто не допустить поднятие вопроса Арцаха в международных инстанциях», - сказал он.

По мнению депутата оппозиционной фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян, в данный момент нужно активизировать формат Минской группы ОБСЕ, поскольку сегодня только эта структура имеет международный мандат на урегулирование карабахской проблемы. По словам Товмасян, Карабах не может быть в составе Азербайджана, поскольку это приведет к новому геноциду.

Депутат от оппозиции выступает за заключение мирного соглашения с Азербайджаном, но не путем сдачи Карабаха. Она отметила, что если Армения признает территориальную целостность Азербайджана, значит, она признает Арцах частью Азербайджана. «Это значит, что мы сдали Арцах, что 120-130 тысяч человек, проживающих в Арцахе, мы ведем к новому геноциду. Должны ли мы идти на мир такой ценой? Мы сами прекрасно знаем, что это соглашение не принесет мира, и об этом с трибуны Национального собрания сказал также Никол Пашинян», - сказала Товмасян.

Власти Армении еще несколько месяцев назад говорили о безопасности и правах карабахских армян, утверждая, что из этого вытекает вопрос о статусе Нагорного Карабаха. Теперь же официальный Ереван заявляет, что эти вопросы Степанакерт должен обсуждать напрямую с Баку.

Спикер НС Ален Симонян заявил на днях, что считает реалистичными прямые переговоры между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, и заверил, что Армения не оставит Карабах в одиночестве. «Я считаю это реалистичным, потому что мы видим, что с обеих сторон, даже со стороны Азербайджана уже звучат заявления об оптимизме. Теперь давайте не будем слишком долго говорить о том, откуда идет этот оптимизм», - сказал спикер парламента.

Помимо возвращения в повестку дня вопроса о независимости Карабаха и обсуждения его в международных инстанциях, по убеждению оппозиционного депутата, очень быстро нужно восстановить систему безопасности страны, начиная с оснащения передовой и заканчивая обеспечением живой силы на передовой. Для всего этого, по словам Гегама Манукяна, имелись и материальные, и человеческие ресурсы. Между тем, оставив Вооруженные силы и передовую без внимания, власть тратит ресурсы на премии и полицейскую систему.

По словам депутата от оппозиции, и сегодня власть в очередной раз лжет о том, что солдатам на передовой ничего не нужно, тогда как существует проблема приобретения даже самой элементарной лопаты. «Вместо того, чтобы лгать в парламенте, смотря в глаза гражданину, что проблем нет, ему следовало бы пригрозить Минобороны уголовным преследованием, когда была такая проблема, вплоть до военной техники, оборудования, всех этих вопросов, а также слаженной организации живой силы на передовой, а не повторять позорную ошибку 2020 года, заявляя: старосты, партии, сформируйте отряды и идите на передовую», - сказал Гегамян.