Отец утверждает, что знает местонахождение пропавшего без вести сына, но его не могут вывести с контролируемой Азербайджаном территории

Отец военнослужащего срочной службы Ваге Торосяна утверждает, что знает местонахождение раненого сына, тот позвонил и объяснил, где находится, но его не могут вывести с территории, перешедшей под контроль Азербайджана.

«Ребенок позвонил 15-го числа, объяснил своему другу, что спустился справа от ячейки, ребята определили, что он правильно идет, оттуда сигнал его телефона поймала антенна Срашена, значит, он действительно в том ущелье, и никаких шагов не предпринимается, абсолютно, работает один командный состав воинской части», - сказал Арам Торосян.

Ваге находился на военной службе уже 9 месяцев, 12 сентября его доставили из Капанской воинской части на позиции близ села Неркин Ханд, на следующий день он получил ранение в голову, ногу и руку. «Скоро уже месяц, выживет ли мой сын после ранения в том ущелье? - вопрошает отец. – У меня одно требование: отдайте мне моего ребенка, но ответа на это нет. Ведутся переговоры, чтобы разрешили, все, таков ответ. Это не ответ».

Семья живет в Лусагюхе Армавирской области.

Родственники и односельчане Ваге сегодня собрались возле здания Министерства обороны. Они были возле этого здания и внутри его и раньше, и ответ неизменен: азербайджанская сторона не позволяет для поиска войти на перешедшую под их контроль территорию, даже если вы четко знаете координаты.

«В этом здании (Минобороны - ред.) никого нет, считайте, одни стены. Нас заверяли, что у нас сильная разведка, заверяли, что у нас сильная армия. Где все это? Ну, тогда верните моего ребенка», - сказал отец военнослужащего.

Обычно с семьями пропавших без вести военнослужащих встречается начальник Управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Сережа Степанян. И сегодня он посоветовал родственникам Ваге Торосяна ждать. «Два дня назад мы были готовы зайти, они обещали, что разрешат, но потом сразу все прекратили, не разрешили», - сказал он.

После сентябрьских боевых действий прошел почти месяц, армянская сторона пока не получила возможности провести поиски в местах боевых действий - на тех территориях, которые перешли под контроль Азербайджана. До сих пор также не было заявлено, сколько военнослужащих считаются пропавшими без вести.

Родные Ваге сами отправились в Неркин Ханд, в лесах они вели его поиски, звали его, надеясь, что раненый парень откликнется на знакомые голоса, но эти призывы остались без ответа.