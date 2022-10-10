Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Общество

Отец утверждает, что знает местонахождение пропавшего без вести сына, но его не могут вывести с контролируемой Азербайджаном территории

Отец военнослужащего срочной службы Ваге Торосяна утверждает, что знает местонахождение раненого сына, тот позвонил и объяснил, где находится, но его не могут вывести с территории, перешедшей под контроль Азербайджана.

«Ребенок позвонил 15-го числа, объяснил своему другу, что спустился справа от ячейки, ребята определили, что он правильно идет, оттуда сигнал его телефона поймала антенна Срашена, значит, он действительно в том ущелье, и никаких шагов не предпринимается, абсолютно, работает один командный состав воинской части», - сказал Арам Торосян.

Ваге находился на военной службе уже 9 месяцев, 12 сентября его доставили из Капанской воинской части на позиции близ села Неркин Ханд, на следующий день он получил ранение в голову, ногу и руку. «Скоро уже месяц, выживет ли мой сын после ранения в том ущелье? - вопрошает отец. – У меня одно требование: отдайте мне моего ребенка, но ответа на это нет. Ведутся переговоры, чтобы разрешили, все, таков ответ. Это не ответ».

Семья живет в Лусагюхе Армавирской области.

Родственники и односельчане Ваге сегодня собрались возле здания Министерства обороны. Они были возле этого здания и внутри его и раньше, и ответ неизменен: азербайджанская сторона не позволяет для поиска войти на перешедшую под их контроль территорию, даже если вы четко знаете координаты.

«В этом здании (Минобороны - ред.) никого нет, считайте, одни стены. Нас заверяли, что у нас сильная разведка, заверяли, что у нас сильная армия. Где все это? Ну, тогда верните моего ребенка», - сказал отец военнослужащего.

Обычно с семьями пропавших без вести военнослужащих встречается начальник Управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Сережа Степанян. И сегодня он посоветовал родственникам Ваге Торосяна ждать. «Два дня назад мы были готовы зайти, они обещали, что разрешат, но потом сразу все прекратили, не разрешили», - сказал он.

После сентябрьских боевых действий прошел почти месяц, армянская сторона пока не получила возможности провести поиски в местах боевых действий - на тех территориях, которые перешли под контроль Азербайджана. До сих пор также не было заявлено, сколько военнослужащих считаются пропавшими без вести.

Родные Ваге сами отправились в Неркин Ханд, в лесах они вели его поиски, звали его, надеясь, что раненый парень откликнется на знакомые голоса, но эти призывы остались без ответа.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG