Томас де Ваал: «Американцы дают понять, что сильно разозлятся, если Азербайджан предпримет военные действия»

Ведущий аналитик Фонда Карнеги и эксперт по карабахскому конфликту Томас де Ваал подчеркивает, что США играют положительную роль в сдерживании новых нападений Азербайджана на Армению.

«Положительно то, что мы увидели личное участие, можно сказать, двух высокопоставленных чиновников Вашингтона в сфере внешней политики - Энтони Блинкена и Джейка Салливана. Несколько месяцев назад мы также видели довольно загадочный визит Уильяма Бернса, может быть, он напрямую не был связан с конфликтом, но он, несомненно, один из тех, кто довольно хорошо разбирается в этом вопросе. Должен также отметить, что он мой бывший руководитель, бывший президент Фонда Карнеги», - сказал де Ваал в эфире «Воскресной аналитической программы с Грайром Тамразяном» на «Азатутюн ТВ».

«Так что, американцы знают этот вопрос, они на нем сосредоточены, - отметил аналитик, продолжив: - Рычаги у них не столь уж мощные, но я думаю, наверняка, американцы дают понять, что сильно разозлятся, если Азербайджана предпримет военные действия».

Де Ваал не уверен, что это будет серьезная военная операция, «Алиев ограничил свои боевые действия небольшими масштабами». «Мы видели это весной в Карабахе, видели это в августе в Лачинском районе и видели в сентябре самые серьезные боевые действия после 2020 года. Таким образом, боевые действия всегда длились два-три дня, а потом перерыв. Я думаю, что это и само по себе плохо, потому что ослабляет мирный процесс, подрывает шансы на урегулирование и, конечно, главным образом по той причине, что гибнут люди. Но я не думаю, что мы находимся на пороге новой полномасштабной войны, здесь, думаю, международная реакция была бы сильной», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что «также на земле есть русские, они находятся и в Армении, и в Карабахе». «Поэтому, если ситуация станет более серьезной, Россия неохотно, но будет вовлечена в конфликт как военный союзник Армении», - отметил аналитик.

«Речь идет скорее о сочетании силы и дипломатии со стороны Азербайджана, которое он использует для того, чтобы попытаться добиться результатов, которые представляет себе президент Алиев», - сказал де Ваал.

Выпуск «Воскресной аналитической программы с Грайром Тамразяном» от 9 октября можете посмотреть здесь: