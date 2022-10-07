Пашинян – Путину: Уверен, что совместными усилиями возможно достижение долгосрочного мира на Южном Кавказе

В послании армянский руководитель, в частности, выразил уверенность в том, что «совместными усилиями возможно достижение долгосрочного мира, стабильности и безопасности, установление атмосферы доверия в регионе Южного Кавказа».

«Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего юбилея.

Весь Ваш богатейший опыт государственного и политического деятеля направлен на укрепление российской государственности, экономическое развитие страны и повышение благосостояния народа России.

В Армении ценят Ваше отношение к вопросам, затрагивающим интересы Армении и армянского народа, и в этом контексте неоспоримы Ваши усилия по достижению прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и активной совместной работы по обогащению палитры союзнического партнёрства наших стран и реализации стратегических договорённостей во благо наших народов и государств.

Уверен, что совместными усилиями возможно достижение долгосрочного мира, стабильности и безопасности, установление атмосферы доверия в регионе Южного Кавказа.

Искренне желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего», - отметил Пашинян в своем поздравительном послании Путину․