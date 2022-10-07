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Макрон: Армения будет способствовать размещению миссии ЕС на границе, Азербайджан согласен

Встреча председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Прага. 6 октября 2022 г.

«Сегодня вечером Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которыми они взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга».

Об этом написал президент Франции в Facebook после четырехсторонних встреч, состоявшихся поздно вечером в четверг в Праге.

«Армения согласна способствовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, который согласен сотрудничать», — написал Эммануэль Макрон в посте под заголовком «За прочный мир на Кавказе».

Целью этой миссии, по словам президента Франции, является установление доверия и содействие работе пограничных комиссий.

В столице Чехии в рамках саммита Европейского политического сообщества состоялись встречи председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Это была первая встреча Пашиняна и Алиева после сентябрьских боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, в результате которых Азербайджан занял некоторые территории Армении, продвинувшись в направлении Джермука и в Сюникской области.

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