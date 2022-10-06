Очередные трехмесячные сборы проходят с нарушениями, сигнализируют участники и правозащитники

Стартовавшие на днях очередные трехмесячные тренировочные сборы проходят с нарушениями, сигнализируют их участники и правозащитники. В тот же день после получения повестки людей призывают, без надлежащего медицинского обследования и освидетельствования, в то время как с момента вручения повестки до выезда на сборы должно быть предоставлено 20 дней.

В Министерстве обороны сообщают, что все сигналы изучаются.

Граждане, заявляющие о нарушениях, предпочитают говорить об этом, не представляясь. Житель Сюникской области, три дня назад получивший повестку, рассказал Радио Азатутюн, что после получения повестки в тот же день через два часа должен был явиться в военкомат. В назначенное время он явился, но отказался ехать в воинскую часть, вместо этого написал заявление, попросив сослаться на положения соответствующего закона, ответа пока не получил.

«В 5 часов я явился туда, и мне сказали: иди, собирайся, через час тебя призовут в какую-то воинскую часть. Я сказал: вы мне вручили повестку, я как законопослушный гражданин явился, прошу, дайте мне возможность направить заявление, и мне дали бумагу, где я сформулировал: согласно какому пункту закона меня уведомили за два часа до призыва, позволено ли уведомлять резервиста-призывника за два часа, а затем увозить его на службу», - рассказал он.

Армине Садикян, представитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, занимающегося вопросами прав человека в вооруженных силах, говорит, что за несколько дней к ним уже обратились 10 граждан. Всем им были вручены повестки для участия в сборах в день призыва. Кто-то пошел, кто-то отказался явиться.

«Дают несколько минут или час на сборы, их уже призывают, увозят на место проведения тренировочных сборов, что является грубым нарушением закона. Во-вторых, граждане должны быть подвергнуты медицинскому освидетельствованию и обследованию, которое также не проводится. После объявления сборов к нам позвонили многие граждане, имеющие проблемы со здоровьем, а медицинское освидетельствование не проводится, решение по поводу их состояния здоровья не принимается», - сказала она.

Собеседник Радио Азатутюн, написавший заявление в военкомате, также рассказал, что ему предложили за несколько минут пройти медкомиссию, почле чего его отправят в воинскую часть, а ответ на заявление предложили получить в воинской части.