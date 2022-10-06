Пашинян в Праге провел неформальные встречи с Эрдоганом и Алиевым

Что является самым большим препятствием для открытия армяно-турецкой границы, корреспондент Радио Азатутюн спросил сегодня у президента Турции Реджепа Эрдогана, прибывшего в Прагу для участия в первом саммите Европейского политического сообщества.

Эрдоган не дал четкого ответа.

«Мы будем делать то, что делали до сих пор», - сказал президент Турции, не вдаваясь в подробности.

В начале года Армения и Турция начали переговоры о нормализации отношений без предварительных условий. Несмотря на это, Анкара продолжает связывать примирение с Арменией с азербайджано-армянскими отношениями и публично поддерживает Баку даже после последнего нападения на Армению.

В рамках этого саммита через несколько часов состоится первая официальная встреча премьер-министра Армении с президентом Турции. Однако до этих переговоров были опубликованы видео и фото, на которых видно, что лидеры Армении, Азербайджана и Турции уже сидят за одним столом в неформальной обстановке. На другом видео видно, как беседуют лидеры Армении, Азербайджана, Турции, Венгрии и Франции. Однако официальной информации об этих переговорах пока не поступало.