Премьер-министр Армении прибыл в Прагу

Как сообщает пресс-служба руководителя Армении, Пашиняна сопровождают министр иностранных дел Арарат Мирзоян, заместитель председателя НС Рубен Рубинян и другие официальные лица.
Согласно сообщению, сегодня премьер-министр Армении примет участие в саммите Европейского политического сообщества.
В рамках визита в Праге состоится четырехсторонняя встреча между Пашиняном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В этот же день запланирована встреча премьер-министра Армении и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.