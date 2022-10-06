Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Карен Андреасян освобожден от должности министра юстиции

Карен Андреасян

Карен Андреасян решением президента Ваагна Хачатуряна освобожден от должности министра юстиции. Текст решения размещен на официальном сайте президента.

Андреасян занимал эту должность с августа 2021 года.

Вчера он написал в Facebook, что завершает свою работу на посту министра юстиции Армении.

«В любом качестве я продолжу свою работу, чтобы в конце концов в Армении была справедливость для всех, и единственный способ добиться ее - справедливый и действенный суд», - в частности, написал уже бывший министр юстиции.

Несколько дней назад секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян написал в Facebook, что Карен Андреасян и Ерануи Туманянц выдвинуты фракцией кандидатами в Высший судебный совет (ВСС).

Сегодня стало известно, что кандидатуры Андреасяна и Туманянц на должности членов ВСС обсуждаются в парламенте.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG