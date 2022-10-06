Карен Андреасян освобожден от должности министра юстиции

Андреасян занимал эту должность с августа 2021 года.
Вчера он написал в Facebook, что завершает свою работу на посту министра юстиции Армении.
«В любом качестве я продолжу свою работу, чтобы в конце концов в Армении была справедливость для всех, и единственный способ добиться ее - справедливый и действенный суд», - в частности, написал уже бывший министр юстиции.
Несколько дней назад секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян написал в Facebook, что Карен Андреасян и Ерануи Туманянц выдвинуты фракцией кандидатами в Высший судебный совет (ВСС).
Сегодня стало известно, что кандидатуры Андреасяна и Туманянц на должности членов ВСС обсуждаются в парламенте.
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