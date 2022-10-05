«Ядерная безопасность никогда не должна ставиться под угрозу из-за конфликтов» - Гросси

«Ядерная безопасность никогда не должна ставиться под угрозу из-за конфликтов», - во время своего визита в Ереван заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, касаясь требования Баку на международных площадках закрыть Мецаморскую АЭС.

Азербайджан на протяжении многих лет утверждает, что Армянская АЭС представляет угрозу для региона.

«Я знаю, что в прошлом такое заявлялось. Международное агентство по атомной энергии всегда говорило, что ядерная безопасность никогда не должна ставиться под угрозу из-за конфликтов. Так что, я надеюсь, что этого не произойдет. И я сказал это очень четко», - отметил гендиректор МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси, прибывший в Ереван с двухдневным визитом по приглашению министра иностранных дел Армении, уже встретился с премьер-министром, президентом, посетил Мецаморскую атомную электростанцию, Национальный онкологический центр имени Фанарджяна.

Вчера он опубликовал пост в Твиттере, положительно оценив реформы безопасности, проведенные на Мецаморской АЭС.

«Экономика Армении зависит от Мецаморской атомной электростанции. И Международное агентство по атомной энергии продолжит предлагать свое содействие, чтобы помочь станции поставлять низкоуглеродную энергию безопасным и надежным образом. Я рад видеть реформы безопасности, проведенные в Мецаморе, я впечатлен самоотверженностью его преданных своему делу сотрудников», - написал он.

Сегодня глава международной организации в беседе с журналистами подтвердил этот пост: «Я думаю, что до сих пор было проделано достаточно работы, у нас очень хорошее сотрудничество, и возможность продления эксплуатации Мецаморской атомной электростанции зависит от продолжения этой хорошо проделанной работы. То есть, должны прилагаться постоянные усилия, но я очень воодушевлен увиденным».

Из Еревана Гросси отправится в Киев, а затем в Москву. Он не исключил, что также посетит Запорожскую АЭС. Крупнейшая АЭС Европы, оккупированная Россией, в результате российско-украинской войны попала под обстрелы. Стороны обвиняют друг друга в боевой активности вокруг атомной электростанции. В начале сентября на АЭС прибыли инспекторы МАГАТЭ из-за проблем с атомной безопасностью.

Президент России открыто угрожает ядерной войной. Владимир Путин, объявив несколько дней назад о частичной мобилизации, заявил, что готов пойти до конца, чтобы «защитить интересы России», напомнив, что Российская Федерация также обладает ядерным арсеналом.

На вопрос Радио Азатутюн, стоит ли сегодня мир перед угрозой ядерной войны, Гросси ответил, что его работа состоит как раз в том, чтобы это предотвратить. «Я считаю, что возможность ядерной войны должна быть вообще исключена. В данном случае если я скажу «да» или «нет», это даст повод для спекуляцией, моя работа – пытаться предотвратить, чтобы этого не произошло», - сказал гендиректор МАГАТЭ.