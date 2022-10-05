США приветствуют «позитивные шаги» на пути к миру между Арменией и Азербайджаном

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Блинкен назвал эти переговоры «важным шагом вперед в мирном процессе».

«Госсекретарь Блинкен выразил нашу признательность за позитивные шаги, предпринимаемые Арменией и Азербайджаном для достижения прочного мирного соглашения», — заявил он в заявлении по телефонному разговору.

«Госсекретарь приветствовал освобождение военнопленных и подтвердил нашу приверженность делу оказания помощи Армении и Азербайджану в решении проблем мирным путем, а также подчеркнул, что дипломатия — единственный путь вперед», — добавил Прайс.

По сообщению МИД Армении, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов «представили свое мнение» о встрече в Женеве. Они также обсудили с Блинкеном текущие усилия по заключению армяно-азербайджанского мирного договора, сообщили в министерстве.

Сообщается, что вопрос мирного договора стал главной темой последней встречи Мирзояна с Байрамовым. Ни одна из сторон не сообщила о конкретных договоренностях по этому вопросу.

Соединенные Штаты находятся в авангарде международных усилий по ослаблению напряженности и содействию мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном после боестолкновений 13-14 сентября на армяно-азербайджанской границе, в результате которых в общей сложности с обеих сторон погибло по меньшей мере 280 солдат.

Блинкен провел трехстороннюю встречу с Байрамовым и Мирзояном в Нью-Йорке 19 сентября. Восемь дней спустя советник по национальной безопасности США Джейк Салливан провел в Вашингтоне переговоры между другими высокопоставленными официальными лицами Армении и Азербайджана.

США также помогли добиться освобождения 17 армянских военнослужащих, захваченных азербайджанскими силами во время пограничных столкновений в прошлом месяце. Они были переданы Армении во вторник.