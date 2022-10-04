Карты 1919-1920 годов не имеют правовой основы, с ними невозможно проводить демаркацию - картографы

Армянские картографы и историки утверждают, что карты 1919-1920 годов не имеют под собой никакой правовой основы, и начинать на их основе делимитацию и демаркацию просто невозможно.

«Они говорят, что вся эта часть Армении принадлежит им: Мегри, Вайоц Дзор, Гегаркуник, половина озера Севан, но это вообще не имеет под собой никаких оснований, это то же самое, как если нарисовать дома карту и сказать, что это международная карта. Это не имеет никаких оснований, он [президент Азербайджана Ильхам Алиев] хочет обрадовать свой народ, смотрите, половина Армении наша», - сказал картограф Рубен Галичян.

В период до советизации двух стран и Азербайджан, и Армения рисовали свои карты и представляли их с разных площадок, но ни одна из них не имеет правовой основы, пояснил картограф. По его словам, напечатанные в те годы версии были просто пожеланиями.

«Вот карта Азербайджана, которую нарисовал Азербайджан, утверждая, что это его территория, а я покажу вам эту карту и скажу: нет, мы представили эту карту по Севрскому договору, вот это карта, это граница», - он сказал.

Газета «Айкакан жаманак», принадлежащая семье премьер-министра, вчера опубликовала статью, в которой представлены требования Азербайджана к армянской стороне. Один из пунктов касается как раз демаркации границ. Согласно изданию, Баку хочет осуществить процесс демаркации с картами 1919-1920 годов.

«В период первых республик Армении, Грузии и Азербайджана не было окончательных разграничений между тремя республиками, и соответственно так называемые карты являются фактически версиями карт, то есть, вариантами каждой стороны, в данном случае будь то Азербайджан или Армения, или Грузия, максимально желаемое ими, что они представили на конгрессы по примирению», - отметил Амо Сукиасян, кандидат исторических наук, автор научных трудов по годам Первой Республики Армения, в том числе по пограничным вопросам.

Он отметил, что эти карты интересны для них, историков, но и только: «По такому же принципу, как Азербайджан выдвигает карты 1919-1920 годов, которые они, вероятно, представили Парижскому конгрессу по примирению, по которому весь Сюник также считается спорным, Сюник, Арцах, эти территории, по тому же принципу Армения в тот же период представила Парижскому конгрессу по примирению свою версию границ единой и независимой Армении, которая простиралась от Средиземного моря до будущего Агдамского района. То есть, это могут быть никуда не ведущие, ни к чему не приводящие предложения и решения».

После 44-дневной войны запуск процесса делимитации и демаркации границ между двумя странами является одним из ключевых вопросов переговоров. Весной этого года между Арменией и Азербайджаном была создана комиссия по делимитации границы и пограничной безопасности, которую возглавили вице-премьеры двух стран. Но о немногочисленных встречах комиссии известно очень мало, в частности, неясно, какие карты лежат на столе переговоров.

«Пока не выбран принцип, говорить на 100 процентов о какой-либо карте будет неправильно, пока не выбран принцип выполнения работ, то есть, по какому принципу проводить работы по делимитации и демаркации, говорить о какой-либо карте рано», - сказал картограф Шаген Шагинян.

Он подчеркнул, что пока официально не опубликовано, о каких картах идет речь, делать однозначные утверждения нельзя, но картограф также отметил, что карты, представленные обеими сторонами в те годы, не могут быть основой, поскольку стороны под ними не подписались.

«Нет ни одной карты, ратифицированной между Арменией и Азербайджаном в 1918 году, поскольку, как и сейчас, тогда мы находились в состоянии войны, вплоть до того, что переговоров, по сути, эффективных переговоров не было», - сказал Шагинян.

После пограничных столкновений 13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что следует основываться на тех картах, которые, в свою очередь, основаны на правовых решениях.

По утверждению официального Еревана, правовую основу имеют карты Советского Союза, какого года - не уточняется.

Год назад президент России Владимир Путин заявил, что невозможно урегулировать пограничную ситуацию между Арменией и Азербайджаном без участия России, поскольку карты границ находятся в Генштабе России.