Спикер НС утверждает, что не знает о том, что РФ хочет сделать Армению частью Союзного государства или Федерации

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян утверждает, что не знает, что Россия хочет сделать Армению частью Союзного государства России и Беларуси или частью Российской Федерации.

«Я не был свидетелем какого-либо подобного разговора с моими российскими коллегами, такого разговора нет, и знаете что, для меня и быть не может, независимость Армении и суверенитет Армении не подлежат обсуждению. Я исключаю, что может быть что-то подобное, и я не буду об этом знать», - сказал он.

Информацию со ссылкой на достоверный источник опубликовала газета «Айкакан жаманак», принадлежащая семье премьер-министра Никола Пашиняна.

Более того, уже вторые сутки издание за подписью «Надежный источник» делает анонимные публикации о подробностях, связанных с переговорным процессом. Вчера были опубликованы пять основных требований Азербайджана к Армении: роспуск Армии обороны Нагорного Карабаха, признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана без какого-либо статуса – с нулевым статусом, коридор через территорию Армении, проведение демаркации по картам 1919-1920 годов, а также выяснение судьбы пропавших без вести азербайджанцев, согласно публикации, с возможным будущим обвинением Армении в военных преступлениях.

Для достижения всеобъемлющего мира с Азербайджаном, согласно изданию, принадлежащему семье премьер-министра, необходимо либо удовлетворить эти требования, либо найти компромисс, либо заставить-убедить Азербайджан отказаться от этих требований.

Член команды Никола Пашиняна Ален Симонян заявляет, что не считает анонимного автора статьи «Айкакан жаманак» надежным источником. Но в то же время он не раскрывает, каковы красные линии Армении в переговорах по мирному договору с Азербайджаном.

А оппоненты власти считают, что это не крик Пашиняна о помощи, а наоборот, попытка оправдался в будущем, заявив, что общественность знала, на что он идет.

«Хотите назовите это зондированием настроений, хотите назовите выпусканием пара, но вся логика этого была в том, чтобы через несколько месяцев он сказал: но вы же знали, на что я иду. Никакой другой цели здесь нет», - сказал депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.