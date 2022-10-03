Речь идет о позициях Ишханасара, имена фигурирующих на видео пленных не совпадают с именами подтвержденных пленных - Сирануш Саакян

Азербайджан уже во второй раз отказывается выполнить свое обещание по освобождению армянских военнопленных, первое обещание было дано во время переговоров в Брюсселе, второе - в Вашингтоне, когда Азербайджан обязался освободить 17 армянских военнопленных до 30 сентября.

После того, как видео жестокого расстрела армянских военнопленных распространилось по телеграмм-каналам, премьер-министр Никол Пашинян написал сегодня в Твиттере, что вчера он заявил, что подобное насилие должно быть должным образом расследовано, а агрессор должен понести ответственность за все последствия.

Исполняющий обязанности министра юстиции Григор Минасян сегодня на брифинге с журналистами сказал, что армянская сторона по поводу последнего эпизода расстрела также обратится в европейские и международные суды.

«Любой ценой мы добьемся того, чтобы помимо осуждающих заявлений были применены также реальные инструменты», - сказал он.

Между тем заместитель руководителя аппарата представителя по международно-правовым вопросам Диана Каразян признается, что хотя они пытаются применить к Азербайджану неотложную меру в связи с военнопленными, однако предъявить подобное отдельное требование правовыми инструментами на данный момент невозможно, это долгий процесс.

«Независимо ни от чего, по части неотложной меры, как я отметила, на данный момент нет правового инструментария, но неоспоримо, что эти лица в настоящее время находятся под защитой Женевских конвенций, в частности, на видео явно видно, что они находятся в беззащитном состоянии, и их право на жизнь прямо защищается, в том числе и Европейской конвенцией по правам человека, подобные требования обязательно будут поданы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). И мы очень надеемся, что Европейский суд также защитит и зафиксирует нарушение права на жизнь», - подчеркнула она.

Согласно изучениям омбудсмена, видеозапись преднамеренного убийства армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими была сделана 13 сентября, во время широкомасштабного нападения на суверенную территорию Армении. Хотя госучреждения не спешат обнародовать место расстрела, а также число и имена убитых, Сирануш Саакян, защищающая права армянских военнопленных в ЕСПЧ, рассказала Радио Азатутюн некоторые детали своих изучений.

«Речь идет о позициях Ишханасара, имена фигурирующих на видео пленных не совпадают с именами подтвержденных пленных. Мы опознали военнослужащих, находящихся на позициях, но на данный момент не всех. В целом мы видим, что видны девять армянских военнослужащих, на самом видео мы видим расстрел четырех человек. Идентификация этих четверых еще не завершена», - сказала она.

По сообщению Офиса представителя по международным правовым вопросам, Азербайджан подтвердил, что после сентябрьских боев удерживает около 17 военнопленных. После 2020-го и 2021 годов в Азербайджане удерживаются 50 армянских военнопленных. По неофициальным данным, это число достигает 80. Правозащитница Сирануш Саакян с болью отмечает, что после последних событий не исключает, что это число вновь увеличится.