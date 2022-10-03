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Клаар получил видео предполагаемых «военных преступлений», совершенных против азербайджанцев

Тойво Клаар

«Сегодня мне прислали несколько видео, которые, по-видимому, показывают военные преступления, совершенные против азербайджанцев», — написал сегодня в Twitter специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Он подчеркнул, что «это должно быть расследовано и, если видео окажутся подлинными, совершившие преступление должны быть привлечены к ответственности».

«Конфликт оставил глубокие раны с обеих сторон, и заживление требует ответственности», — написал Клаар.

Накануне, в день встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, в интернете было распространено видео, на котором азербайджанские солдаты жестоко расстреливают пленных безоружных армянских солдат.

Накануне спецпредставитель ЕС у себя в Twitter написал: «Появилось еще одно ужасное видео, на котором, судя по всему, казнят армянских военнопленных. Если будет доказано, что видео является подлинным, то это военное преступление, которое должно быть расследовано, а виновные должны быть наказаны».

Официальные лица в Ереване подтвердили подлинность видео с расстрелом армянских пленных азербайджанскими военнослужащими, а также то, что это недавнее видео. МИД Армении потребовал дать четкую оценку «вопиющим военным преступлениям» Азербайджана.

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