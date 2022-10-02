Глава МИД Армении в Женеве встретился со спецпредставителем ЕС

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Арарат Мирзоян подчеркнул императиву устранения последствий последней азербайджанской агрессии в отношении Республики Армения — вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенных территорий РА, немедленного освобождения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, безоговорочного соблюдения режима прекращения огня.

«Министр Мирзоян решительно осудил грубейшие нарушения международного права и военные преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана, в частности, преднамеренный обстрел гражданского населения и инфраструктуры, бесчеловечные пытки и внесудебные убийства армянских военнопленных, и подчеркнул, что виновники должны понести соответствующую ответственность, в том числе путем применения санкций.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта, отношений между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении.