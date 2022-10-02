Армения требует дать четкую оценку «вопиющим военным преступлениям» Азербайджана

«Ряд видеороликов, последовательно распространяемых азербайджанскими пользователями в социальных сетях, свидетельствуют о военных преступлениях ВС Азербайджана — внесудебных убийствах армянских военнопленных, пытках армянских военнослужащих, в том числе женщин, осквернении тел.

Республика Армения требует дать четкую оценку вопиющим военным преступлениям, совершенным ВС Азербайджана в этот и предшествующий периоды. Мы будем последовательны в озвучивании проблемы на соответствующих международных площадках и в инстанциях, привлечении виновных и организаторов вышеуказанных преступлений к ответственности, в том числе с применением международных санкций. В этом контексте проведение надлежащего международного расследования является императивом.

В то же время, международное сообщество обязано усилить давление на Азербайджан для незамедлительного возвращения всех незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, выявления судеб насильственных исчезновений и пропавших без вести», - говорится в заявлении МИД Армении.