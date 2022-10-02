Рау и Колонна обсудили события на армяно-азербайджанской границе, возможность направления миссии ОБСЕ

Согласно сообщению, размещенному на официальной странице Министерства иностранных дел Польши в Twitter, оба министра обсудили «потенциальную возможность направления в регион миссии ОБСЕ».

Несколько дней назад во время встречи в Париже с министром обороны Армении Суреном Папикяном глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню заявил, что «как можно скорее направит в Армению французскую делегацию для оценки ситуации».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также сообщил, что обсуждается использование наблюдателей ОДКБ для армяно-азербайджанского урегулирования.

По официальным данным, в результате интенсивных боевых действий на армяно-азербайджанской границе 13-14 сентября с армянской стороны погибли и пропали без вести 206 военнослужащих, по меньшей мере 20 военнослужащих попали в плен. Азербайджан сообщил о 80 погибших военнослужащих. С обеих сторон также есть раненые.

О прекращении огня было объявлено вечером 14 сентября. Однако эта договоренность регулярно нарушается, в результате чего с армянской стороны уже есть 3 погибших и один раненый, с азербайджанской стороны – 4 раненых.

Согласно Министерству обороны Армении, по состоянию на 10:00 2 октября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.

Официальный Ереван считает необходимым размещение международных наблюдателей на армяно-азербайджанской границе, чего, однако, до сих пор сделано не было.