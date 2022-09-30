Потерянные в Джермуке позиции не так важны с тактической точки зрения, они важны со стратегической точки зрения – замглавы Генштаба

Спустя две недели после нападения отступило ли от Джермука или было вытеснено азербайджанское подразделение? Пресс-секретарь Минобороны не ответил на этот вопрос прямо, но сказал, что в случае изменения ситуации они проинформируют об этом.

Между тем жители Джермука говорят, что азербайджанцы не только не ушли, но и укрепляют свои позиции.

Житель Джермука Ширак Буниатян говорит, что из города азербайджанцев видно невооруженным глазом. «Тот отрезок, где они продвинулись вперед. Когда стоишь на участке чуть выше Джермука, их видно, они активно занимаются инженерными работами. Мы даже видели работающие тракторы. У меня нет военных знаний, я не могу сказать, они в окружении или нет, но я видел, как из их тыла приходили и уходили люди, приезжала и уезжала техника... Если это можно считать окружением, значит, я не знаю, что такое окружение», - сказал Буниатян.

Об азербайджанской группе численностью 10-12 человек, которая продвинулась в направлении Джермука, ранее сообщил начальник Генштаба Эдуард Асрян. Он также показал, где они расположились - на вершине холма, добавив, что если группа не получит воду и еду, ее ресурсы через несколько дней иссякнут и ей придется уйти.

«Группа окружена с флангов нашими подразделениями, то есть, тактическую обстановку я оцениваю как стабильную, в результате наших умелых действий эта группа уйдет оттуда», - сказал он.

Вчера на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян, не уточнив местность, заявил, что два дня назад азербайджанская сторона с территории Армении нанесла удары в направлении армянского подразделения, проводившего инженерные работы. Он не уточнил, имел ли в виду Джермук. «На юго-восточном участке армяно-азербайджанской границы вооруженные силы Азербайджана совершили очередную провокацию и нанесли удары по нашему подразделению, выполнявшему инженерные работы. Инженерные работы велись на территории Армении, и азербайджанские подразделения, которые нанесли удар, также находились на территории Армении», - сказал премьер.

Спустя две недели после нападения Азербайджана высокопоставленный представитель Генштаба ВС Армении, с одной стороны, утверждает, что потерянные в Джермуке позиции не имели большого тактического значения, с другой стороны, признает, что захватившая их азербайджанская сторона теперь наблюдает за армянскими населенными пунктами.

«Что касается последних случаев, то у нас были самые большие территориальные потери на участке Джермука. Я бы не сказал, что здесь у них было серьезное территориальное продвижение. Им удалось захватить несколько боевых позиций, но эти боевые позиции не так важны с тактической точки зрения. Со стратегической точки зрения они важны, потому что они непосредственно находятся над нашими населенными пунктами», - вчера в Гегаркунике, подвергшемся азербайджанскому нападению, сказал замглавы Генштаба ВС Аракел Мартикян.

Он не уточнил, однако, сколько позиций были потеряны Арменией после нападения 13 сентября.

Аракел Мартикян ответил на вопросы послов и журналистов, посетивших район. «После событий 13 сентября в Гегаркуникской области азербайджанцам удалось войти только на те боевые позиции, которые мы вынуждены были оставить, где наши солдаты стояли до конца и погибли», - сказал он.

Генерал-майор подчеркнул, что это уже третье крупномасштабное нападение после 44-дневной войны, направленное именно против мирных населенных пунктов. Этим Баку стремится вынудить жителей приграничных населенных пунктов покинуть свои дома, сказал высокопоставленный военный.

Мартикян также отметил, что после применения Азербайджаном различных вооружений нужно заняться саперными работами и закончить их до зимы. «На некоторых участках снаряды еще есть, так как они находятся далеко от населенных пунктов, то в ближайшие двое суток будут уничтожены на месте», - сказал он.

Азербайджан вторгся на территорию Армении и в прошлом году и фактически укрепился на несколько километров вглубь. И тогда Минобороны Армении заявило, что азербайджанские подразделения должны покинуть суверенную территорию Армении, но спустя год к оккупированному 41 квадратному километру прибавились еще 10.